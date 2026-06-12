La productora Manuela Ocón, Premio 'Francisco Elías' del XIX Festival de Cine de Islantilla (Huelva)

La productora de cine Manuela Ocón. - FESTIVAL DE CINE DE ISLANTILLA

LEPE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La decimonovena edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna-Islantilla Cinefórum (Huelva) ha comunicado este viernes el nombre de la personalidad que será homenajeada con el Premio 'Francisco Elías', uno de sus dos galardones honoríficos, y que este año recaerá en la productora Manuela Ocón.

La homenajeada recibirá el galardón en el transcurso de una gala inaugural al aire libre que tendrá lugar el próximo 4 de julio en el Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra cinematográfica, y tras lo que se dará paso a los dos meses de proyecciones gratuitas bajo la luz de la luna que conforman la espina dorsal del que probablemente sea el festival de cine más largo del mundo, ha indicado la organización en una nota.

La muestra, de carácter competitivo y que se celebra en el enclave costero que comparten los municipios onubenses de Isla Cristina y Lepe, reconoce en la figura de Manuela Ocón a la primera de las dos personalidades a las que rinde homenaje en cada edición, como pistoletazo de salida para una programación que cada verano acumula miles de espectadores en torno a sus sesiones de cine en el Patio del Centro Activo de Islantilla.

La elección de Manuela Ocón viene a reconocer la trayectoria de esta onubense considerada una de las productoras "más destacadas del actual cine español", y, desde 2022, directora de Producción de Ficción Original de Movistar+. Ocón comenzó su carrera cinematográfica como directora de producción de destacadas películas como 'Noviembre' de Achero Mañas (2003), 'Astronautas' de Santi Amodeo (2003) o 'Atún y chocolate' de Pablo Carbonell (2004).

Ha sido la responsable de todas las producciones del director Alberto Rodríguez, con títulos como '7 vírgenes' (2005), 'La isla mínima' (2014), 'El hombre de las mil caras' (2016) o 'Modelo 77' (2022), por la que recibió un Premio Goya a la Mejor Dirección de Producción. Tras su salto a Movistar+ ha estado al frente de títulos como 'Los Tigres' de Alberto Rodríguez (2025), 'Sirat' de Oliver Laxe (2025) o 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo (2026). También para Movistar+ ha sido la productora ejecutiva de las series 'La peste' (2018), 'La vida breve' (2024) o la más reciente 'Anatomía de un instante' (2025).

En ediciones anteriores, el Premio 'Francisco Elías' ha recaído en figuras como los actores Terele Pávez, Juan Diego, Manolo Solo y Antonia San Juan; los directores Gracia Querejeta, Jaime Chávarri, Chicho Ibáñez Serrador, Juanma Bajo Ulloa y Alberto Rodríguez; el compositor Pablo Cervantes; así como los productores Antonio Pérez y Marta Velasco, quienes se han sumado a la relación de personalidades reconocidas con el Premio 'Luis Ciges', entre las que figuran Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Benito Zambrano, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué, Juan Echanove, Carlos Hipólito, Antonio Resines, Ana Torrent, Pedro Casablanc, Petra Martínez y Roberto Álamo.