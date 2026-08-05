El programa Eracis+ de Riotinto (Huelva) abre más de 60 itinerarios sociolaborales en la barriada Alto de la Mesa

La Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC) de Minas de Riotinto. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC) de Minas de Riotinto, máximo órgano de gobernanza de la Eracis+ (Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) se ha reunido recientemente para analizar el desarrollo de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio dentro del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas y ha valorado "muy positivamente" los resultados actuales de esta iniciativa que se desarrolla en la barriada Alto de la Mesa, donde se han abierto desde su comienzo 64 itinerarios.

Según informa la Diputación en una nota, la reunión de la comisión ha contado con la presencia de la diputada de responsable del Área de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, Carmen Díaz, así como con la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, y el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Huelva de la Junta de Andalucía, José Manuel Borrero.

La CLIC de Nerva está formada por las entidades que tienen capacidad de gestión en las zonas de intervención, como son el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía; la Mesa Técnica, que reúne a profesionales de las distintas entidades que trabajan en el municipio; la Mesa de Participación Ciudadana, de la que forman parte los agentes sociales clave del tercer sector --fundaciones y asociaciones, resaltando a la Asociación Cruz Roja Eracis+ y Encuentros del Sur Eracis+, que se incorporaron el año pasado-- y el propio equipo motor de Eracis+ en el municipio.

En el transcurso de la reunión se ha hecho un repaso a las líneas de trabajo que se han realizado junto a entidades públicas y privadas de Minas de Riotinto, como la mejora de las condiciones higiénicas y estéticas de la zona, cuidando así la imagen del barrio o la activa participación activa en la actividad organizada por Servicios Sociales 'La Primavera llega al Alto', con especial afluencia en esta edición de vecindarios de la localidad procedentes de otras barriadas.

Destaca especialmente la Formación en Jardinería junto al Ayuntamiento, Atalaya Minning, Encuentros del Sur y Eracis+, con un incentivo económico simbólico para los participantes, ya que sin esta remuneración no podrían estar dedicados en exclusividad a ello. Señala la Diputación que este proyecto es una "gran apuesta" además para la inclusión en el mercado laboral, ya que contempla la formación en habilidades básicas para su empleabilidad.

Por otro lado, también está beneficiando a toda la comunidad, ya que sus prácticas se realizan en toda la localidad, realizando labores de desbroce, mejorando la imagen de la localidad y el barrio.

Entre las actividades se ha realizado un taller de la importancia de los buenos hábitos en la búsqueda de empleo, impartido por Cruz Roja; un taller de economía doméstica impartido por el Banco de Alimentos, y el Taller 'Compartimos+, -Difererencias' realizado en la asociación de mujeres Ilusión de Futuro, del Alto de la Mesa junto con Ayuntamiento y tercer sector (Encuentros del Sur), enmarcado dentro de las actuaciones transversales para la promoción de la igualdad de género.

Junto al apoyo para las inscripciones de escuela de adultos y acompañamiento en el curso, se han llevado a cabo actividades conjuntas con la enfermera comunitaria y tercer sector para el fomento y apoyo de la promoción de hábitos saludables, con un Senderismo Saludable realizado con personas usuarias del Centro de Participación Activa.

Asimismo hay que sumar la conmemoración de los días internacionales en coordinación con el Ayuntamiento, tercer sector y tejido asociativo de la localidad y la difusión de programas, proyectos y premios del Servicio de Prevención Social, promoviendo la participación del municipio.

263 ITINERARIOS A NIVEL PROVINCIAL

A nivel provincial, el plan de la Eracis+ presenta actualmente avances con respecto a los objetivos numéricos contenidos en el mismo, destacando que ya se han abierto 263 itinerarios de los 490 previstos a alcanzar en 2028, lo que supone más del 53 por ciento con dos años por delante.

Al mismo tiempo se han alcanzado un total de 118 incorporaciones al mercado de trabajo de las 147 que tiene previsto el programa alcanzar al finalizar el Plan, lo que supone más de un 80 por ciento del total previsto.

La CLIC, se celebra con carácter anual --y de forma excepcional si se requiere-- y es el principal punto de encuentro entre las entidades con potestad de gestión en la Zona de Intervención incluida en el Plan Local, que se desarrollará hasta diciembre de 2028. El objetivo es la consecución de los objetivos propuestos a través del trabajo en red y la retroalimentación continua entre los participantes. En este momento se llevan conseguidos el 97 por ciento y el 98 por ciento de las medidas diseñadas.

Eracis+ está financiada por la Unión Europea en el marco del Programa operativo del Fondo Social Europeo 2021-2027 (FSE+), por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva. Su finalidad es promover la inclusión activa de las personas en situación o riesgo de exclusión social mediante actuaciones integrales que favorezcan la igualdad de oportunidades y la cohesión social en los territorios más vulnerables.