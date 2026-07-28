El Programa Pueblos de Sandfire Matsa impulsará nuevos proyectos en cinco municipios de Huelva

Firma del convenio del Programa Pueblos de Sandfire Matsa en cinco municipio de Huelva. - SANDFIRE MATSA

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Sandfire Matsa, junto a los ayuntamientos de Almonaster la Real, Calañas, Cortegana, El Cerro de Andévalo y La Zarza-Perrunal, ha firmado los convenios de colaboración que permiten desarrollar una nueva edición del Programa Pueblos, una iniciativa que impulsa proyectos de interés público orientados a mejorar la calidad de vida y favorecer el desarrollo de sus comunidades cercanas.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, este programa, con un importe total cercano a 60.000 euros que será repartido entre dichos municipios, financiará actuaciones propuestas por los propios consistorios municipales durante el ejercicio fiscal 2026-2027, comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Los proyectos podrán desarrollarse en ámbitos como la mejora de infraestructuras locales, la educación, la cultura y el patrimonio o la atención a situaciones de emergencia social.

El Programa Pueblos ha contribuido en sus anteriores ediciones a la puesta en marcha de más de 40 iniciativas sociales, educativas, culturales, de recuperación del patrimonio local o promoción de eventos tradicionales, así como de mejora de infraestructuras municipales en las localidades participantes.

En 2025, Almonaster la Real financió gracias al Programa Pueblos de Sandfire Matsa varias actividades dentro de la programación habitual de sus Fiestas de Agosto en la localidad y sus aldeas; Cortegana contribuyó, entre otras actividades, a la dinamización de actividades locales en sus pedanías de Valdelamusa y San Telmo; Calañas ejecutó obras de mejora y adecuación energética y climática, así como de arreglo en el sostenimiento del muro de contención y regatas perimetrales, en el Salón Multifuncional de Sotiel Coronada, un espacio neurálgico para la vida social, cultural y asociativa de la pedanía.

Por otro lado, El Cerro de Andévalo llevó a cabo la organización de actividades como su Gran Espectáculo Festival del Arte Ecuestre o el Festival de Gastronomía, Deporte, Arte y Música, y, por último, La Zarza-Perrunal ejecutó la ampliación de su gimnasio municipal, mejorando así la dotación de servicios municipales deportivos a disposición de la ciudadanía y fomentando el deporte y los hábitos saludables.

La firma de los acuerdos se ha celebrado en las instalaciones de Sandfire Matsa en Almonaster la Real, con la participación de representantes municipales y del equipo directivo de la Compañía. Por parte de Sandfire Matsa han participado el presidente de las operaciones mineras, Dale Burgess; el director de Asesoría Jurídica, Cumplimiento y Gobierno Corporativo, Rafael Ancio; y el responsable de Comunicación y coordinadora de Relaciones Institucionales, Isabel Bermejo.

"El Programa Pueblos refleja nuestra voluntad de seguir construyendo una relación sólida con los municipios cercanos. Queremos que nuestra actividad vaya más allá de la operación minera y contribuya al desarrollo social y económico de estas comunidades, apoyando proyectos que nacen de sus propias prioridades y que generan un impacto positivo en la vida de las personas", señaló Dale Burgess.

En representación de los municipios participaron el alcalde de Almonaster la Real,Jacinto Vázquez; Ana Ramirez Delcán y José García Fernández, concejales del Ayuntamiento de Calañas; José Domínguez Páez, concejal del Ayuntamiento de Cortegana; la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María Ángeles Moreno; y el alcalde de La Zarza-Perrunal, Alejandro Ruiz.

Tras la firma de los convenios, los ayuntamientos dispondrán hasta el 30 de septiembre de 2026 para presentar las memorias de los proyectos que optarán a la financiación del Programa Pueblos. Las propuestas serán valoradas por Sandfire Matsa atendiendo a su impacto social, su contribución al desarrollo local y su capacidad para generar beneficios para los vecinos de cada municipio.