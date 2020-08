Propietarios de Matalascañas piden más seguridad y que se reinvierta lo que aportan en el núcleo costero

HUELVA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, Juan Gómez, ha incidido este jueves en la necesidad de que se aumenten los efectivos destinados para velar por la seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas ante la pandemia del Covid-19, especialmente, durante los fines de semana.

Asimismo, ha indicado que el domingo día 9 la asociación celebrará un debate con todas las fuerzas políticas de Almonte (Huelva) para abordar las cuestiones más relevantes y pedir que el montante que aporta el núcleo costero al presupuesto municipal sea destinado a la mejora de Matalascañas.

En declaraciones a Europa Press, Gómez ha explicado que han suspendido la asamblea que la asociación celebra cada año por motivos de seguridad debido al coronavirus.

En concreto, ha recordado que durante el mes de julio alertaron de la celebración de 'botellonas' los fines de semana, por lo que pidieron a las administraciones, entre ellas la Subdelegación del Gobierno, mayor presencia de agentes de la Guardia Civil. Así, ha valorado que ahora haya más policías locales y guardias civiles pero, como ha proseguido, no son suficientes y "hacen falta más para poder garantizar la seguridad y velar por el cumplimiento de las medidas contra el Covid-19" sobre todo los fines de semana.

Gómez ha demandado presencia policial en el paseo marítimo al ser un lugar muy concurrido, al tiempo que ha apuntado que con los profesionales contratados por la Junta para la presencia en la playa "no es suficiente y además ellos no son agentes de seguridad", por lo que ha incidido en la necesidad de aumentar los efectivos en Matalascañas. Ha indicado que en Matalascañas "no se han dado casos", por lo que espera que la situación se mantenga por el bienestar de todos y por tanto, considera esencial que haya más efectivos y recursos para esta zona costera.

Tras recordar otras reivindicaciones como la situación de la depurada de Matalascañas, por la que incluso la Unión Europea ha sancionado a España, se ha referido también a otra cuestión que colea desde hace años como es el problema con la señal para ver la televisión.

"La ciudadanía de Matalascañas está privada de un servicio público como es la television", ha enfatizado. Por ello, la Asociación demanda al Ayuntamiento de Almonte y a la empresa correspondiente que solucionen la recepción de la señal, "instalando dos repetidores que cubran la zona".

En definitiva, estas y otras cuestiones se abordarán en el debate que celebrarán el día 9 con todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento almonteño con el fin de mejorar el nivel de inversiones en el núcleo costero y conseguir que sea "un destino más atractivo y con mejores servicios".

Cuestionado por si notan un descenso de visitantes, ha asegurado que el coronavirus ha hecho que haya menos afluencia de personas en Matalascañas: "Podría ser de un 60 por ciento menos", respecto a otros años, ha concluido, añadiendo que la incertidumbre y miedo de la ciudadanía "se ha notado en todas las playas, no solo en ésta".