Prosigue por quinto día consecutivo el dispositivo de búsqueda del desaparecido en el Guadiana (Huelva)

Miembros de la Guardia Civil en el dispositivo de búsqueda el pasado lunes. - GUARDIA CIVIL

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y de Portugal continúan este miércoles buscando, por quinto día consecutivo al hombre de 58 años que se encuentra desaparecido desde que el sábado cayera al Guadiana cuando intentaba acceder a tierra desde su embarcación en Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

Según han indicado a Europa Press desde la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, la única novedad del dispositivo de este miércoles es que el helicóptero del Instituto Armado no participa. En su lugar, se seguirán utilizando drones del equipo Pegasus por "efectividad".

De este modo, del lado español se encuentran en la zona buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, patrullas por tierra y los drones del equipo Pegasus --especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional--, mientras que del lado portugués conforman el dispositivo la GNR, que patrulla el río, y miembros del Instituto de Socorro y Náufragos portugués.

Por parte de Salvamento Marítimo, que coordina el dispositivo, se encuentra la embarcación Salvamar Vela, que este miércoles sustituye a la LS Aguazul, y esta tarde se incorpora el helicóptero Helimer 211.

Los hechos se produjeron el sábado por la tarde --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- cuando un hombre de nacionalidad francesa cayó al río Guadiana desde un bote auxiliar cuando intentaba amarrarlo a un velero.

De este modo, el sábado se movilizaron por parte de Salvamento Marítimo las embarcaciones Salvamar Vela, LS Aguazul de Cruz Roja Huelva, con base en Isla Cristina y con el que tiene convenio de colaboración, y un helicóptero, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado, así como unidades portuguesas buscan en su zona. De la misma manera, el dispositivo de búsqueda continuó domingo y lunes, sin resultados hasta el momento.