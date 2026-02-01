La provincia de Huelva registra el tercer mes de diciembre más lluvioso de la última década y el segundo más frío

Archivo - Día de lluvia en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ha registrado este 2025 el tercer mes de diciembre lluvioso de los últimos diez años al registrarse una media de precipitaciones de 120,2 litros por metro cuadrado, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que se trató de un mes de carácter "húmedo".

Así se recoge en los datos publicados por Aemet, consultados por Europa Press, que indican que además se trata del segundo mes más frío de los últimos diez años con una temperatura media de 12,1 grados, por lo que se considera un mes fío.

Con respecto a las precipitaciones, el mes de diciembre con la media más alta de la última década fue el de 2022, cuando las precipitaciones fueron de 182,2 litros por metro cuadrado, por lo que la Aemet lo consideró un muy húmedo. Le sigue diciembre de 2016, cuando se registraron 143,2 litros, y que fue calificado un mes "húmedo", al ser el porcentaje de precipitación mensual sobre la media del 147%.

Tras ellos, solo los meses de diciembre de 2021, con 68,2 litros por metro cuadrado; 2019, con 96,2 litros, 2017 (47,9 litros) y 2015, que registró 48,4 litros de media durante el mes, tuvieron una calificación entre húmeda y normal.

Asimismo, los meses que menos litros por metro cuadrado registraron en la provincia onubense desde el año 2015 fueron el de 2024, al registrarse una media de precipitaciones de 8,6 litros, por lo que fue calificado como de "muy seco" y el de 2023, que contó con unas precipitaciones de 10,6 litros, siendo un mes también "muy seco".

A estos le siguen diciembre de los años 2018, con 15,4 litros, y de 2020, cuando las precipitaciones fueron de 17,8 litros por metro cuadrado, por lo que se calificaron igualmente como meses "muy secos".

Por otra parte, la temperatura media de la provincia de Huelva en el mes de diciembre de 2025 fue de 12,1 grados centígrados, por lo que su carácter térmico ha sido calificado por la Agencia Estatal de Meteorología como "frío".

Así, es la segunda temperatura más baja en un mes de diciembre de los últimos diez años tras el 2017, cuando media fue de con 11,7 grados --también calificado como frío, mientras que 2023 registró 12,3 grados, siendo considerada una temperatura "normal" y 2024 contó con una media de 12,5 grados, que también se consideró "normal".

Así las cosas, el mes se diciembre más cálido de los últimos diez años fue el de 2022, con 15 grados --calificado como extremadamente cálido--, seguido del de 2015, cuando se registró una temperatura media de 14,4 grados --considerado muy cálido-- y de 2021, con 14,1 grados --calificado como "normal" por la Aemet--.