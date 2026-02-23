El proyecto Doñana Terra Innova se presenta en Almonte (Huelva) con más de cien asistentes del entorno del parque

Presentación del proyecto Doñana Terra Innova en Almonte. - DOÑANA TERRA INNOVA

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El proyecto Doñana Terra Innova, subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro de la Línea 4 de Industria del Marco Socioeconomico de Actuaciones para Doñana, ha celebrado un evento de presentación en Almonte (Huelva) con más de un centenar de asistentes del entorno del parque natural.

El acto ha sido inaugurado por el alcalde de esta localidad, Francisco Bella; el director general de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), Elías Atienza; y el rector de la Universidad de Huelva (UHU), José Rodríguez Quintero. Este proyecto forma parte de la convocatoria del CDTI Innovación dentro de los 3,6 millones de subvención dentro del Programa de Dinamización de Doñana para municipios del área de influencia del Espacio Natural, cuya la resolución definitiva se publicó el 23 de diciembre y que contaba con cinco proyectos.

El alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Francisco Bella, ha destacado la iniciativa de Doñana Terra Innova, subrayando que se trata de "un proyecto alineado con el potencial y las necesidades del territorio" y ha reiterado el "compromiso municipal" con aquellas propuestas "que impulsen la innovación, refuercen el tejido empresarial y generen oportunidades de empleo vinculadas a la sostenibilidad y al entorno del Espacio Natural de Doñana", han indicado en una nota.

El director general de CTA, Elías Atienza, ha indicado que "esta iniciativa es la primera acción de CTA en 2026 como el "aliado estratégico" del CDTI en Andalucía y "refuerza el papel de esta fundación como entidad público-privada de apoyo a las administraciones públicas para acelerar procesos de I+D+i". Además, ha remarcado que "CTA asume este reto con responsabilidad e ilusión, convencida de que la cooperación, la innovación sostenible y la colaboración con los ayuntamientos del entorno serán esenciales para construir un futuro próspero para Doñana y para quienes viven y trabajan en su área de influencia".

Por su parte, el rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, ha asegurado que, "para la Universidad de Huelva, es muy importante participar en un proyecto como este que lo que pretende es promover la innovación en un sector tan importante para la provincia como es el agrícola y en un área de influencia como es Doñana". Señaló que "la UHU tiene muchos grupos y muchos investigadores trabajando en estos temas que se tratan aquí: desde la modificación de especies hasta la agrovoltaica y la residencia para los trabajadores, que pueden aportar mucho a las distintas actividades del proyecto".

CTA (líder del proyecto) ha firmado públicamente el arranque de esta iniciativa, financiada por el CDTI para dinamizar la innovación sostenible en el entorno del Espacio Natural de Doñana, con el resto de miembros del consorcio: Asaja-Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la UHU y las cooperativas de segundo grado OnuCoop y Seprocoop.

La jefa del departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, Pilar González Gotor, ha explicado el contexto y objetivos de la convocatoria de dinamización Doñana que apoya este proyecto, así como futuras convocatorias de financiación relacionadas.

Representantes de CTA detallaron las claves de la iniciativa Doñana Terra Innova y de la plataforma de innovación abierta conneCTA Doñana Innovación, mientras que representantes de Asaja-Huelva, la FOE, la UHU, OnuCoop y Seprocoop han participado en un debate para analizar la innovación como "palanca de transformación socioeconómica del entorno de Doñana".

INSTRUMENTO "CLAVE"

El proyecto Doñana Terra Innova, subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desarrollará acciones de dinamización de la innovación sostenible en los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural Doñana, reconocido como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera.

El objetivo es posicionarse como instrumento "clave" para convertir el área de influencia de Doñana en un referente en desarrollo socioeconómico e innovación sostenibles, protegiendo y aprovechando sus recursos naturales y territoriales. Doñana Terra Innova ha habilitado, como canal común y único de entrada para la recepción de ideas y propuestas de futuros proyectos de I+D+i, el siguiente correo electrónico: donanainnovacion@corporaciontecnologica.com

Durante los dos años de ejecución del proyecto, Doñana Terra Innova abordará la identificación, diagnóstico y definición de iniciativas innovadoras, así como el diseño de planes de negocio, proyectos empresariales y actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI), con especial atención a ámbitos estratégicos para el territorio como la gestión del agua, la agricultura sostenible y la mejora de las condiciones del empleo agrario.

Además, se realizarán actuaciones de diseño y apoyo al despliegue del Observatorio Científico-Tecnológico Doñana 2030, la Cátedra Universidad-Empresa UHU Doñana, el Living Lab Doñana 2030, el centro de experimentación y ensayos avanzados Doñana Agricultura Sostenible y la incubadora y aceleradora Doñana Innovación Sostenible.