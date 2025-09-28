El PSOE acusa al alcalde de Almonte (Huelva) de "dar la espalda" a los trabajadores del Infoca

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha acusado este domingo al alcalde del municipio, Paco Bella (Ilusiona), de "alinearse con el PP" de Juanma Moreno, "dándole la espalda a los trabajadores de Infoca", pues ha rechazado "una iniciativa para que se atendiese las necesidades" de estos trabajadores y, "por tanto, mejoras para esto trabajadores".

Según ha informado el PSOE en una nota, así lo han puesto de manifiesto los concejales socialistas, recordando que Almonte "cuenta con una veintena de trabajadores del servicio de emergencia de incendios forestales, que nos han trasladado la situación en la que desempeñan su trabajo a diario. Nos han puesto de manifiesto que se encuentran desprotegidos en muchos casos, no contando con las medidas básicas en prevención de riesgos laborales, viéndose desprovistos de los recursos necesarios para el desempeño de tan arduo trabajo".

Así, los socialistas han "estado con los bomberos forestales" del municipio y "con los representantes sindicales que están trabajando en el Cedefo, que nos han dicho que, en lugar de siete Epis, cuentan con cuatro y, además, en mal estado por el uso de los años, por lo que no los protegen" durante un incendio.

A ello hay que unir que "hay trabajadores que no han podido salir al campo porque no tenían cadenas para la motosierra ni discos para cortar, por lo que carecen de material básico de extinción. Esto es lo que nos dicen los trabajadores, frente a lo que promulga Ilusiona, que da datos para defender la gestión del PP a nivel de la Junta de Andalucía, cuando el trato hacia estos profesionales es lamentable".