PSOE acusa a la Junta de "asfixiar" los servicios públicos en Huelva "pese a recibir más recursos que nunca"

Archivo - El diputado nacional por el PSOE de Huelva Gabriel Cruz. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha criticado este viernes que la Junta de Andalucía está "asfixiando y desmantelando" los servicios públicos en la región y la provincia "no aguanta más", pese a que "está recibiendo los mayores recursos de la historia por parte del Gobierno de España".

Así se ha pronunciado el diputado nacional Gabriel Cruz en rueda de prensa, donde ha manifestado que "la financiación suficiente es fundamental para las comunidades autónomas" porque son "las que prestan directamente los servicios públicos que forman parte de la base del Estado del Bienestar, como la Sanidad, educación, dependencia o vivienda", por ello, "es clave el compromiso, la gestión con los servicios públicos y no el desmantelamiento de los mismos".

En este sentido, ha asegurado que "desde que María Jesús Montero es ministra de Hacienda y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha llegado a Andalucía 54.000 millones de euros más que con los gobiernos de Mariano Rajoy". "Es más, para 2026, entre el incremento de las transferencias y la liquidación de los impuestos, Andalucía recibirá más de 30.000 millones de euros. Además, las administraciones locales a nivel nacional van a recibir 30.000 millones de euros de financiación, que es fundamental para atender los servicios públicos", ha enfatizado.

Por ello, el socialista ha insistido en que el Gobierno de España está "comprometido con la provincia". "Tenemos la línea AVE, el desbloqueo del túnel de San Silvestre, la puesta en marcha de la línea férrea Huelva-Zafra, la intervención en la Nacional 433, la 431, y la A-49. En definitiva, en los compromisos asumidos y adquiridos", ha subrayado.

No obstante, ha criticado la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, ya que, por ejemplo, "se sigue sin Hospital Materno Infantil", porque "aunque pintan una inversión mínima en los presupuestos que justifique que están encima de un asunto, pero con eso es imposible acometer el centro".

Al respecto, ha lamentado que la Junta esté "desmantelando los servicios", puesto que "las urgencias se cierran o pierden calidad, hay problemas de falta de facultativos o la crisis del cribado de cáncer de mama, y todo ello con la actitud cínica del presidente de la Junta de Andalucía, culpando a las víctimas, que son las mujeres".

"Pruebas diagnósticas que no se hacen, o que se rechazan; y, sin embargo, se le transfieren más de 4.000 millones de euros a la sanidad privada", ha apuntado.

Por otro lado, en dependencia, el socialista ha criticado las "esperas interminables para la valoración, que cuando llega, muchas veces, ya es tarde porque la persona ha fallecido y no accede a lo que tiene derecho, a las prestaciones por dependencia".

Por otra parte, en educación, a juicio del socialista, "ocurre exactamente igual", ya que "hay infrafinanciación de la Universidad y de la formación profesional, pero se potencia la educación privada". "Solo en la provincia de Huelva, durante en el último año se han cerrado 214 aulas", ha aseverado.

Además, Cruz ha remarcado que en el último ejercicio "no se ha ejecutado ni un solo euro del dinero transferido por el Gobierno de España para vivienda" y la Junta de Andalucía "recibió en el año Covid 30.000 millones de euros para financiación". "Es decir, esta financiación no la ha tenido nunca, ya que cada año ha venido 8.500 millones de euros más a Andalucía", ha sentenciado.

Asimismo, el socialista ha incidido en que "no solo se desmantelan los servicios públicos", sino que además, en su opinión", "el PP adopta posiciones tanto en el Parlamento andaluz, como en el Congreso de los Diputados, que lastran y que perjudican a Andalucía", por ejemplo, los populares "se opusieron al incremento de 5.400 millones para las comunidades autónomas para 2026, 2027 y 2028, es decir, casi 800 millones de euros para Andalucía".

"Por lo tanto, esa es la contraposición, ya que tenemos un Gobierno y una ministra absolutamente comprometidos con la financiación local y anunciando la reforma en este primer trimestre de la financiación autonómica, pero tenemos un Gobierno andaluz que abandona a los ciudadanos, los cuidados y que desmantela los servicios públicos".