PSOE acusa a Junta de "condenar al abandono" a la sierra y la Cuenca Minera de Huelva con "carreteras tercermundistas"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, junto a otros representantes socialistas. - PSOE DE HUELVA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha criticado este jueves el "estado lamentable y peligroso" de la carretera autonómica A-461, que conecta los municipios de Santa Olalla del Cala y Zalamea la Real, y que depende de la Junta de Andalucía, toda vez que ha acusado a la Junta de "condenar al abandono" a la sierra y la Cuenca Minera con "carreteras tercermundistas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Baluffo ha señalado que se trata de "una vía fundamental" para la Cuenca Minera y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, utilizada diariamente por miles de personas que se desplazan a centros educativos, al Hospital de Riotinto y a sus puestos de trabajo, especialmente vinculados a la actividad industrial y minera de la comarca.

"El estado en el que se encuentra esta carretera es una muestra más del abandono sistemático del Partido Popular hacia Huelva. No hablamos de una carretera secundaria sin uso, hablamos de una vía estratégica para la industria, para la educación y para la sanidad de estas comarcas", ha subrayado.

El dirigente socialista ha recordado que "más del 85% de las carreteras de la provincia dependen de administraciones gobernadas por el Partido Popular, tanto la Junta como la Diputación", y ha aseverado "absoluta falta de compromiso e inversión" del Gobierno andaluz.

"Después de las últimas lluvias, la situación es aún más preocupante. El firme está deteriorado, la seguridad no está garantizada y miles de onubenses circulan cada día por una carretera que no reúne condiciones adecuadas ni para los vehículos ni para las personas", ha advertido.

Baluffo ha exigido al Gobierno andaluz que actúe "de manera inmediata" y ha reclamado una "inversión urgente" para la reparación integral de la A-461.

"Huelva no puede seguir siendo la gran olvidada del Partido Popular. No solo sufrimos el deterioro de la sanidad pública o los recortes en educación y dependencia; también vemos cómo se abandonan infraestructuras básicas para la vida diaria como son nuestras carreteras", ha enfatizado.

Para el secretario de Organización socialista, la situación de esta vía es "el reflejo de la dejadez del Gobierno de Moreno con la provincia de Huelva" y ha reiterado que el PSOE seguirá alertado sobre "cada incumplimiento y cada abandono que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de los ciudadanos". "En cambio, el Gobierno de España está actuando ya tanto en la A-49 como en la N-435", ha apostillado.