PSOE-A acusa a Moreno de "conmemorar" los 90 años del 18 de julio nombrando a "un falangista" en la Junta y urge su cese

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, en rueda de prensa en Huelva. - PSOE

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de "conmemorar" el 90 aniversario del "golpe de Estado del 18 de julio de 1936" que "supuso el inicio de una guerra civil en la que un millón de españoles perdieron la vida", con el nombramiento de "un falangista" en el Gobierno de la Junta, del que ha reclamado su cese.

En una rueda de prensa en Huelva, el parlamentario socialista ha aludido así al recién nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Rafael Sánchez Saus, que ahora es así el "número dos" de la Consejería que ha empezado a dirigir el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, quien también es el nuevo vicepresidente segundo de la Junta.

El representante del PSOE-A ha afeado a Moreno que haya permitido que se designe como viceconsejero del departamento dirigido por Manuel Gavira "a una persona que aspiró nada más y nada menos que a liderar la Falange española en su fecha", y ha enmarcado ese nombramiento en la "actitud de entrega absoluta, vergonzosa", que, en su opinión, está trasladando el presidente de la Junta "a todo lo que le manda y dicta la extrema derecha de Vox".

Jiménez ha denunciado que Moreno está actuando así "sin pararse a mirar las consecuencias" que dichas decisiones tienen "en términos democráticos, de memoria o de dignidad de un pueblo como el andaluz, que sufrió más que ninguno la represión y el castigo del fascismo durante la Guerra Civil y en la posguerra".

El parlamentario socialista ha tachado de "absolutamente vergonzoso" e "intolerable" el nombramiento de este viceconsejero, del que ya se habían conocido sus "posiciones respecto del Estado autonómico", y del que este viernes se ha conocido "a través de los medios de comunicación que es un machista, un señor con posiciones contrarias al feminismo" y "a la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo", además de que "fue un destacado militante de la Falange que llegó a aspirar a dirigir ese engendro político en los años 80", según ha abundado Mario Jiménez.

El representante del PSOE-A ha sostenido que los andaluces "no se merecen tener a un falangista en el Gobierno" de la Junta, ni tampoco merece --ha continuado-- "la memoria de los cientos de miles de andaluces represaliados que sufrieron muerte, cárceles, persecución, exilio, el que Moreno Bonilla le abra las puertas a la Falange en el Gobierno de la Junta de Andalucía".

"Nada podría ir más contra el espíritu democrático de los andaluces, contra los cimientos mismos del Estado de Derecho en Andalucía, que ver a un falangista formando parte al más alto nivel del Gobierno de Andalucía", ha dicho Mario Jiménez antes de apostillar que, "si le quedara un ápice de dignidad, de vergüenza" a Moreno, debería "tomar las decisiones que fueran indispensables para cesar" al viceconsejero.

En esa línea, el parlamentario socialista ha señalado que "no puede formar parte del más alto nivel del Gobierno andaluz una persona que tiene entre sus ideas los planteamientos violentos, golpistas, contrarios al Estado de Derecho, a la democracia, a las libertades, que contempla en su ideario" la "formación política" de Falange.

"ABERRACIÓN DEMOCRÁTICA"

"Nos parece que es una auténtica aberración democrática", ha sentenciado Mario Jiménez, para quien Juanma Moreno, "con tal de estar en el poder, se está tragando cualquier cosa", y es "un presidente pelícano que se traga todo lo que le echen".

Además, ha denunciado "el papel que Falange jugó en la represión de cientos de miles de andaluces, algunos de ellos muy significativos, como el propio 'padre de la Patria andaluza', Blas Infante, o Federico García Lorca", ha citado como ejemplos de esas "miles de personas que fueron perseguidas, masacradas, simple y llanamente por defender el Estado de Derecho o por sus ideas democráticas".

"Con esos antecedentes históricos, es una vergüenza para Andalucía que un falangista forme parte del gobierno de nuestra comunidad", ha insistido en considerar Mario Jiménez, quien ha concluido que, si a Moreno "le queda algo de dignidad y de vergüenza, debería promover inmediatamente" el cese de Rafael Sánchez como viceconsejero.