El PSOE acusa al PP de "esconder su responsabilidad en el 85% de las carreteras de Huelva"

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Huelva, Rubén Rodríguez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Huelva, Rubén Rodríguez, ha acusado al PP este jueves de "pretender ocultar que el 85% de los kilómetros de carretera de la provincia dependen de administraciones gobernadas por los populares".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, es una de las tres cuestiones de "importancia" para la provincia que ha abordado el socialsita, junto a "la falta de transparencia" en la Diputación Provincial y la solicitud de un pleno extraordinario para "dar respuesta urgente a los daños sufridos en numerosos municipios".

En relación con las carreteras de la provincia, Rodríguez ha sido tajante al desmentir "bulos y medias verdades" lanzadas por el Partido Popular. "Es evidente que las lluvias intensas de las dos últimas semanas han provocado daños, pero hay una realidad objetiva que el PP pretende ocultar, y es que el 85% de los kilómetros de carretera de la provincia de Huelva dependen de administraciones gobernadas por el Partido Popular, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial".

En concreto, el socialista ha señalado que de los cerca de 2.000 kilómetros de red viaria en la provincia, "alrededor de 1.700 kilómetros son competencia de la Junta y de la Diputación, mientras que solo un 15% corresponde al Gobierno de España". "Y la diferencia es clara: el Gobierno de España ya está actuando, asfaltando y reparando de forma urgente los tramos dañados de la A-49, algo que están comprobando a diario miles de ciudadanos", ha abundado.

Frente a ello, el portavoz socialista ha criticado el "abandono" de numerosas carreteras autonómicas, "entre ellas la A-481, la A-494, entre San Juan del Puerto y Matalascañas, la A-461 en Campofrío, la A-474 entre Hinojos y Almonte; la carretera Chucena-Hinojos o la A-5300, en Arroyomolinos de León, todas ellas con un deterioro evidente, socavones y un grave riesgo para la seguridad vial". "Son carreteras con nombres y apellidos, y todas son competencia del PP", ha subrayado.

Por ello, el Grupo Socialista ha exigido "más diligencia, más responsabilidad y menos excusas", reclamando a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial un plan urgente de asfaltado y mantenimiento, en lugar de "seguir culpando injustamente al Gobierno de España, que es la primera administración que está cumpliendo con sus obligaciones".

En segundo lugar, Rubén Rodríguez ha criticado "la falta de transparencia" en la Diputación de Huelva, y ha alertado sobre "una estrategia deliberada para evitar la convocatoria de plenos ordinarios". "Cuando no se celebran plenos ordinarios, se impide que la oposición formule ruegos y preguntas, y eso supone un grave recorte democrático", ha advertido.

Al mismo tiempo, ha exigido el cumplimiento estricto del Reglamento Orgánico y la convocatoria mensual de plenos ordinarios "para dar voz a los problemas reales de la ciudadanía".

Por último, el portavoz socialista ha hecho hincapié en que el Grupo Socialista ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario ante los graves daños provocados por las recientes borrascas. En dicho pleno, el PSOE instará al Gobierno de España a declarar la provincia de Huelva como zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, y reclamará a la Diputación Provincial que movilice recursos económicos, técnicos y humanos para ayudar a los municipios afectados.

Asimismo, Rodríguez ha recordado que el PSOE ya propuso la creación de un fondo de contingencia provincial, "iniciativa rechazada por el PP", pero "estamos viendo las consecuencias de esa irresponsabilidad: caminos rurales cortados, infraestructuras dañadas, fincas anegadas y vecinos que necesitan respuestas urgentes".

"Las administraciones no pueden mirar hacia otro lado. Hay daños que no pueden esperar y pueblos que necesitan ayuda inmediata. La Diputación tiene competencias y recursos, y debe asumirlos", ha finalizado.