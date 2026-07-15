El PSOE alerta que el pacto PP-Vox "condena a Huelva a más recortes y privatización de la sanidad pública"

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador ha alertado que el pacto del PP con Vox "condena a Huelva a más recortes y privatización de la sanidad pública", toda vez que ha subrayado que es el pacto "más peligroso para la sanidad pública andaluza", ya que supone "entregar la sanidad a la ultraderecha para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pueda seguir sentado en el Palacio de San Telmo".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rosa Tirador ha señalado que este acuerdo "no busca mejorar la vida de los andaluces", sino "garantizar el poder de Moreno, aunque el precio sea seguir desmantelando la sanidad pública".

En este sentido, ha lamentado que, "mientras miles de familias esperan una operación, una prueba diagnóstica o una cita con un especialista", el PP y Vox "no acuerdan contratar más profesionales, abrir camas o reforzar hospitales, sino consolidar la privatización del sistema sanitario y alimentar discursos de confrontación para ocultar su mala gestión".

La diputada socialista ha calificado este pacto de "profundamente injusto e irresponsable" y ha asegurado que "el enemigo de la sanidad pública no son los pacientes, sino los recortes, la privatización y la dejadez de Moreno". "Y quien quiera comprobarlo solo tiene que mirar a Huelva".

Como ejemplo de esa situación, Rosa Tirador ha recordado que "la provincia recibe el menor refuerzo sanitario durante el verano, mientras se cierran hasta 120 camas hospitalarias y vuelven a saturarse los servicios de Urgencias". Del mismo modo, ha señalado que "más de 83.000 onubenses permanecen en listas de espera para una intervención quirúrgica o una consulta con un especialista, con una demora media de 204 días para una operación".

A ello ha sumado "las más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes en el Hospital Juan Ramón Jiménez, entre ellas miles de TAC, mamografías y pruebas oncológicas acumuladas, además de los incumplimientos del Gobierno andaluz con proyectos esenciales para la provincia". "Seguimos sin Hospital Materno Infantil, del que solo hemos visto primeras piedras por la llegada de las elecciones; seguimos sin los chares prometidos, sin recuperar Cirugía Vascular y sin una Unidad de Ictus con los recursos que Huelva merece".

La diputada socialista ha asegurado que "el problema no es que falten médicos, como nos dicen", sino "lo que falta un Gobierno que quiera contratarlos". En este sentido, ha acusado al Ejecutivo andaluz de "carecer de voluntad política y de no respetar a los profesionales sanitarios que sostienen el sistema con jornadas interminables, plantillas insuficientes y una presión asistencial insoportable".

"Cada médico que alza la voz está denunciando el fracaso del Gobierno andaluz. Cada paciente que espera meses una prueba está pagando las consecuencias de las decisiones de Juanma Moreno. Cada cama cerrada y cada servicio recortado son decisiones políticas, ha aseverado.

Rosa Tirador ha advertido, además, de que "el acuerdo con Vox "normaliza la privatización" de la sanidad y pretende "enfrentar a unos pacientes con otros para esconder la incapacidad del Gobierno andaluz". "No buscan soluciones; buscan culpables para tapar su fracaso".

Por ello, se ha preguntado que "si después de seis años de Gobierno del PP la sanidad de Huelva está en esta situación" y "qué será capaz de hacer Moreno ahora que gobierna condicionado por Vox", además de que "qué hospital será el siguiente en perder servicios, qué especialidad desaparecerá o cuántos meses más tendrán que esperar los onubenses para ser atendidos mientras se siguen desviando recursos a la sanidad privada".

Es por eso que la diputada provincial ha incidido en que "ante esta injusticia e inhumanidad" no se van a quedar callados, porque "defender la sanidad pública es defender el derecho a vivir, a ser atendido a tiempo y a no depender del dinero que cada uno tenga en el bolsillo". "Y eso es exactamente lo que está poniendo en riesgo el pacto entre Moreno y Vox", ha concluido.