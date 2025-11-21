El PSOE de Almonte (Huelva) denuncia ante el Defensor del Pueblo el "uso partidista de las redes sociales municipales"

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte (Huelva) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, lo que considera un "uso partidista y privado de las redes sociales municipales", al que les ha hecho llegar una queja formal escrita sobre este asunto.

El PSOE almonteño ha censurado que las plataformas digitales del Consistorio, "que deberían estar al servicio de la ciudadanía y de la información institucional, están siendo utilizadas para promocionar la figura del alcalde, Paco Bella, y su formación política Ilusiona" y ha enfatizado que estas redes sociales "son financiadas con recursos públicos" y que su gestión "supone un coste de 280.000 euros en dos años, 140.000 euros anuales, una inversión que debería garantizar transparencia, pluralidad y servicio público, no propaganda política", ha indicado en una nota.

"Estamos ante un uso indebido de herramientas que pagamos entre todos los almonteños, y que deben servir para informar a la ciudadanía, no para reforzar la imagen personal del alcalde", han recriminado los socialistas.

El PSOE de Almonte ya había criticado esta situación en sus propias redes sociales y ahora la ha trasladado oficialmente al Defensor del Pueblo, "con el objetivo de que se tomen medidas que garanticen la neutralidad institucional y el correcto uso de los recursos públicos".