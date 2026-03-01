PSOE de Almonte (Huelva) exige rebaja de tasas de cultivo de secano para evitar abandono de tierras en "sector clave"

Archivo - Huelva.- PSOE de Almonte reafirma su labor de oposición para "frenar la parálisis ante el nuevo escenario político" - PSOE DE HUELVA - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almonte va a exigir, a través de una moción que elevarán al próximo pleno, una rebaja de las tasas del cultivo de secano para evitar el abandono de tierras y la desaparición de un sector clave para el municipio.

Desde el PSOE de Almonte han recordado que el cultivo de secano ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales de la economía agrícola, configurando su paisaje, generando empleo y contribuyendo a fijar población en el medio rural. "Se trata, por tanto, de un sector que, además, de su valor productivo, cumple una función social, cultural y medioambiental esencial para el municipio", han señalado.

Sin embargo, en la actualidad, atraviesa una situación especialmente delicada, agravada por escasa rentabilidad de las explotaciones, el incremento generalizado de los costes de producción y las dificultades derivadas de la climatología.

"Una situación que se ha visto notablemente empeorada, -han denunciado los socialistas-, por la subida de las tasas municipales aplicada por el actual equipo de gobierno. Así, desde que Paco Bella llegó a la Alcaldía en 2023, se produjo un primer incremento que elevó la tasa hasta los 300 euros, una cuantía totalmente desproporcionada para la realidad económica del sector. Posteriormente, y como consecuencia de la presión ejercida por los agricultores y colectivos afectados, en 2025 la tasa fue reducida a 150 euros, una cantidad que sigue siendo excesiva y difícilmente asumible".

Para el PSOE, "mantener una tasa tan elevada en un contexto de baja rentabilidad no solo ahoga económicamente a los agricultores, sino que está contribuyendo de forma directa a la desaparición progresiva del cultivo de secano en Almonte, favoreciendo el abandono de tierras y la pérdida de un sector estratégico para el municipio".

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha instado al Ayuntamiento "a revisar y reducir, en primer lugar, la tasa aplicada a las tierras de secano, fijándola en un máximo de 50 euros por hectárea, de forma que sea proporcional y acorde con la realidad económica del sector".

En segundo lugar, permitir que las cantidades abonadas en concepto de tasas por los adjudicatarios puedan computarse como entregas a cuenta, al igual que ocurre con el regadío, descontándose de futuras obligaciones económicas relacionadas con la adjudicación, arrendamiento o regularización de las parcelas.

Y, por último, adoptar medidas urgentes para proteger y garantizar la continuidad del cultivo de secano en Almonte, evitando el abandono de tierras y la desaparición de un sector clave para la economía local, el empleo y la conservación del territorio.

Desde el PSOE de Almonte defienden que "el Ayuntamiento debe estar al lado de los agricultores y no darles la espalda. Defender el secano es defender, también, nuestro pueblo", han recalcado.