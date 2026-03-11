PSOE de Almonte (Huelva) pide "cordura" ante un Pleno "sin contenido" y marcado por "la pérdida de la mayoría absoluta"

Archivo - Ayuntamiento de Almonte. - PSOE DE HUELVA - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte (Huelva) ha pedido "cordura" ante la celebración de un Pleno ordinario convocado para este viernes 13, "vacío de contenido y marcado por la tensión generada por la pérdida de la mayoría absoluta de Paco Bella, en el que, además, ha impedido el debate de las mociones presentadas por concejales de la oposición".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas de Almonte han señalado que "este escenario es consecuencia directa de la nueva realidad política del Ayuntamiento". Por ello, han hecho "un llamamiento a la responsabilidad de todos los miembros de la corporación municipal para que la sesión plenaria pueda celebrarse con normalidad, dentro del marco democrático, sin faltas de respeto, sin que nadie renuncie a sus ideas y garantizando la participación de todos los concejales y, por tanto, de los ciudadanos que los han votado".

Los socialistas han recriminado esa "negativa" del alcalde a permitir el debate de las mociones llevadas a pleno y han alertado de una estrategia diseñada por Paco Bella para intentar expulsar de la sesión plenaria a concejales de la oposición, para así poder votar en contra y bloquear las iniciativas presentadas. "Y, de paso, introducir por urgencia asuntos que tiene pendientes, como contratos de magnitud, que sabe que no contarían con nuestro apoyo".

"Por ello, desde el PSOE pedimos cordura al resto de formaciones políticas, pero queremos dejar claro que cualquier intento de alterar la composición del pleno expulsando a algún concejal de la oposición para conseguir una mayoría artificial va en contra de la democracia y los principios democráticos", han concluido.