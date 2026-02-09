PSOE de Almonte (Huelva) pide paralización inmediata del asfaltado en Matalascañas tras el cambio de escenario político

Ayuntamiento de Aolmonte. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha presentado un escrito en el que solicita que se paralicen "inmediatamente" las actuaciones de asfaltado en Matalascañas, hasta que "quede claramente determinado" si la ordenanza reguladora de la zona ORA va a ser aprobada o no por el pleno municipal, "ya que ha cambiado el escenario político, con la pérdida de la mayoría absoluta, y las obras de asfaltado se encuentran directamente vinculadas a la futura aprobación de esta ordenanza".

Así, en una nota, los socialistas han incidido en que "la situación institucional actual del Ayuntamiento, marcada por esta minoría en el pleno municipal, condiciona de forma relevante la aprobación de iniciativas normativas y acuerdos de especial trascendencia".

En este contexto, el PSOE almonteño considera necesario "advertir expresamente de las posibles consecuencias que podría suponer para el Ayuntamiento la continuación de las actuaciones de asfaltado en la zona de Matalascañas", ya que en el supuesto de que esta ordenanza no llegue finalmente a aprobarse, "el contrato suscrito para la implantación de la zona ORA no podría ponerse en funcionamiento, al carecer del necesario respaldo normativo".

"Esta circunstancia supondría un perjuicio relevante para el Ayuntamiento, en la medida en que se habrían ejecutado actuaciones materiales y contractuales vinculadas a un servicio que no podría prestarse, pudiendo derivarse de ello la obligación de indemnizar a la empresa adjudicataria que está ejecutando las obras de asfaltado; así como otros posibles efectos económicos y patrimoniales desfavorables para la Corporación", han alertado.

En este sentido, el Grupo Socialista ha recalcado en el escrito presentado, que "en el caso de que dicha ordenanza no saliera adelante, esta situación podría generar riesgos jurídicos y administrativos, derivados de la falta de cobertura normativa; compromisos económicos difícilmente justificables, en ausencia de la puesta en funcionamiento del servicio y eventuales responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento".

Por todo ello, "y desde un criterio de prudencia jurídica y económica", han solicitado la paralización "inmediata" de estas obras de asfaltado en Matalascañas.