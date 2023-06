PSOE analiza con agricultores de Huelva "mejoras" en políticas agrarias y las infraestructuras hídricas

HUELVA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La número dos del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, María Luisa Faneca, junto a otros miembros del partido socialista, se ha reunido con los agricultores de la provincia para analizar las "mejoras" de leyes como de Cadena Alimentaria o de Agricultura Familiar. Además, ha avanzado que en "unos días" comenzarán las obras del desdoble del túnel de San Silvestre y que la presa de Alcolea será "una realidad con los socialistas".

Así, en atención a los medios, Faneca ha afirmado que el PSOE trabaja por crear "un programa para Huelva" para que todas aquellas políticas como la PAC, la Ley de Cadena Alimentaria, o la Ley de agricultura familiar "beneficie a la provincia" y que "nadie se quede fuera".

De este modo, Faneca ha explicado que en la reunión han trasladado que el Gobierno de España ha estado legislando en aquellos temas "importantes" que afectan "muy directamente" a la provincia, "como la PAC, la Ley de la Cadena Alimentaria o la Ley de Experiencia Alimentaria".

"Bastantes leyes, pero en este caso estamos analizando con ellos la efectividad en el día a día y todo aquello que podemos mejorar, así como las propuestas que se pueden hacer de cara al programa electoral que será presentado por el partido socialista el próximo día 6 de julio", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que ambas partes han coincidido en que la Ley de la Cadena Alimentaria ha sido "pionera", pero que "necesita la reactivación en las comunidades autónomas del control y la inspección, porque no está funcionando", por lo que ha avanzado que se está trabajando, de cara al próximo gobierno, en "un reforzamiento de la ley donde se exige a las comunidades autónomas la inspección no solo en el campo, sino también en los otros eslabones de la cadena, para que realmente paguen lo que se tiene que pagar".

Por otro lado, Faneca ha destacado que el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) ha beneficiado "a más de 200.000 agricultores" de economía familiar pequeña, pero "se necesita mejorarlo", iniciativa que los socialistas llevan en el nuevo programa, "porque la agricultura, la ganadería, la pesca en nuestra provincia es importante, pero a nivel nacional también lo es".

Al respecto, ha remarcado que el PSOE está trabajando en una Ley de Agricultura Familiar, "complemento a la PAC, y que también ha sido muy bien recibida en la reunión", y que permitirá a los propios agricultores y ganaderos "llevar sus productos al mercado", con lo que "van a ser más competitivos", toda vez que "podrán poner sus precios y buscar otro valor añadido a sus propios productos".

Asimismo, relacionado con la agricultura, Faneca se ha referido a los contratos en origen de temporeros de Marruecos y otros países iberoamericanos, donde el Estado "se ha volcado", porque si "no hubieran llegado cerca de 30.000 personas de fuera para trabajar en la provincia de Huelva, las fresas se quedarían en el campo".

"Por lo tanto, un gran trabajo del Gobierno de España, muy importante y que muchas veces no hablamos de ello. Personas que vienen a trabajar con calidad y con un trato adecuado por parte de los empresarios de Huelva. Hay veces que se habla mal del trato que se le da a las mujeres que vienen de fuera. Puede pasar de todo en cualquier empresa, pero el noventa y tantos por ciento de los agricultores de la provincia de Huelva tienen a sus trabajadores en las condiciones que deben tenerlos", ha agregado.

Al respecto, ha avanzado que el PSOE seguirá trabajando para que "las mujeres y los hombres del campo tengan un salario digno, como tienen todos los trabajadores", para "evitar las brechas salariales que estaban produciendo", por lo que los socialistas "seguirán mejorando el SMI, al igual que la reforma laboral".

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

Por otro lado, en cuanto a infraestructuras hídricas, Faneca ha señalado que las obras del desdoble del túnel de San Silvestre "ya se han adjudicado a la Dirección de Obras", por lo tanto comenzará "prácticamente a ejecutarse en unos días", pero ha asegurado que los socialistas van a seguir trabajando para que la presa de Alcolea sea "una realidad", una presa "paralizada desde el año 2014, que nos ha tocado a los gobiernos socialistas reactivarla".

Además, ha remarcado que el PSOE trabaja en la instalación de una desaladora, para que "en un caso muy puntual también se pueda obtener agua para ese regadío", aunque Huelva "no es una de las provincias más afectadas en materia de agua", pero "sí por la sequía". Por lo tanto, "todo lo que podamos hacer en infraestructuras hídricas va a beneficiar a la agricultura y la ganadería".

DOÑANA

En el tema de Doñana, Faneca ha destacado que "todos" han coincidido en que Doñana "tiene que ser un activo, una marca de calidad de los productos de la fresa, de los productos de la agricultura de Huelva" y "no se puede seguir poniendo en duda, con ataques políticos desde la Junta de Andalucía, a todo un sector que lo que quiere es que el producto se pueda exportar con esa calidad que siempre se ha hecho".

"Eso ha sido una metedura de pata enorme por parte del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. Por lo que pido es que escuchen más a los agricultores y si quieran defender al producto de Huelva, Doñana tiene que ser un activo y una marca y todos debemos hablar, sentarnos y defender la agricultura sostenible y de calidad que siempre ha tenido la provincia de Huelva y en esa queremos movernos", ha subrayado.

"En esa línea es lo que queremos plantear, seguir trabajando, ampliando y rectificando todo aquello que realmente no ha sido lo más correcto, no llega bien o no se ejecuta por parte de la sociedad. El Estado no es el único que hace las cosas bien o mal, también los territorios tienen en este caso que ser compatibles con esas políticas y esas leyes que aprobamos hay que desarrollarlas después en las comunidades autónomas y en las provincias", ha concluido.