PSOE apoya a los vecinos de San Bartolomé (Huelva) en la petición de un tercer médico y lamenta "la dejadez de la Junta"

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, junto a la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en la concentración vecinal en el municipio onubense por la sanidad. - PSOE DE HUELVA

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha asistido este lunes, junto a la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, a una concentración ciudadana en el centro de salud de la localidad para reivindicar un tercer médico en el municipio y ha lamentado la "dejadez" de la Junta de Andalucía en materia sanitaria.

Así lo ha manifestado Limón en atención a los medios en las puertas del centro de salud, donde ha explicado que su municipio ha crecido el número de habitantes y necesitan un tercer médico y que "la Junta de Andalucía se comprometió con el gobierno local que si construíamos una nueva sala nos lo daban, pero a día de hoy no tenemos ese tercer médico".

"Estamos sufriendo junto con el movimiento vecinal, porque viene el invierno y las personas tienen que estar peleándose en la puerta de la calle desde las seis de la mañana para ver quién coge las apenas seis citas que suelen tener a lo largo de todo el día. Necesitamos seguir reivindicando ese tercer médico y la ampliación de la jornada del servicio de Pediatría porque son muchos ni los que tenemos en nuestro municipio y tan solamente vienen un par de horas al día y no todos los días de la semana", ha dicho la líder socialista y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre.

De la misma manera, Limón ha advertido de la "necesidad de un celador en la puerta del servicio médico", que "haga el cribado necesario para poder derivar a los vecinos al especialista oportuno para cada una de sus necesidades y demandas".

Asimismo, ha señalado que "esto que está pasando en San Bartolomé no es un caso aislado" sino que "corresponde a lo que está pasando en toda Andalucía por la dejadez del gobierno de Juanma Moreno, por la falta de recursos a toda Andalucía, especialmente a la provincia de Huelva", donde "se ve en casos como en el de un señor al que en el mes de octubre le han llamado para anularle la cita con el especialista porque le faltaba una prueba" que "le han dado para el 2027". "Tres años después le dan cita para hacerse una prueba cuando el especialista ya lo tenía de antemano".

"Esto es lo que está ocurriendo en nuestra sanidad por esa privatización que está haciendo la Junta de Andalucía con los recursos que le corresponden a nuestra provincia. Por ello, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé queremos sumarnos a este movimiento vecinal y seguir exigiendo a la Junta de Andalucía lo que le corresponde al municipio", ha dicho antes de subrayar que los vecinos y el Consistorio seguirán "activos y reivindicando sus derechos".

La representante de los vecinos, Francisca Márquez, ha señalado que al municipio, "por habitantes le corresponden tres médicos" pero "solo tiene dos" lo que "conlleva tener mucha más listas de espera y no coger números para que te atienda el médico", de forma que "si quieres una cita y te la dan para una semana o para 15 días, ya te has puesto bueno o te has muerto, una de dos", al tiempo que ha lamentado la falta de horas para la consulta de Pediatría".

Esta vecina ha criticado que hay personas que llevan "más de un año esperando una resonancia" con "dolores" y que están "a base de calmantes, porque como no saben lo que tienen no les pueden poner un tratamiento", algo que ha tachado de "lamentable".