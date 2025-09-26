PSOE-A apuesta por "fortalecer lo rural" desde las políticas públicas: "Andalucía no tiene futuro sin sus pueblos"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en San Silvestre de Guzmán (Huelva) antes de asistir a la inauguración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha realizado este viernes un llamamiento a favor de "fortalecer lo rural" desde el ámbito de las "políticas públicas", y partiendo de la premisa de que "Andalucía no tiene futuro sin sus pueblos".

Así lo ha manifestado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios en San Silvestre de Guzmán (Huelva) antes de asistir a la inauguración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales, una cita que "nadie" se quiere perder, según ha puesto de relieve.

María Márquez ha explicado que el PSOE-A quería trasladar este viernes, al hilo de esta cita, el mensaje de que "Andalucía no tiene futuro sin sus pueblos". "Los que somos de pueblo, los que tenemos un pueblo, sentimos el orgullo de saber que aquí están las raíces, las tradiciones, las buenas costumbres de la buena gente que durante tanto tiempo, con tanto trabajo, conserva lo que se ha hecho toda la vida", ha comentado en esa línea.

Ha añadido que los socialistas andaluces defienden este mensaje "con la perspectiva de la responsabilidad y de la sostenibilidad en el ámbito económico, social y de la convivencia, una palabra tan importante en estos momentos", ha subrayado.

La 'número dos' del PSOE andaluz ha defendido la importancia de poner "el foco" en los pueblos, en "la necesidad de fortalecer lo rural, y de que lo rural tenga protagonismo en las políticas públicas", y ha considerado que la feria cinegética de San Silvestre de Guzmán era "una buena oportunidad para reivindicar la necesidad de fortalecer los servicios públicos en nuestros pueblos, en las zonas rurales".

En esa línea, ha rechazado que las personas que viven en municipios de menor población tengan "menos derechos", y ha abogado así por que "en todos los pueblos haya un médico, un pediatra, un maestro, y que los niños y las niñas, con independencia del pueblo, de la zona donde vivan, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, porque además esa ha sido la bandera siempre del Partido Socialista", según ha remarcado.