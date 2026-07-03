PSOE asegura que "no dejará que Huelva siga siendo la gran olvidada" tras el pacto PP-Vox en la Junta

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha asegurado este viernes que su formación "no dejará que la provincia siendo la gran olvidada", tras el pacto de gobierno entre PP y Vox, "mientras el Gobierno andaluz solo piensa y está obsesionado por mantenerse en el poder a cualquier precio, sin importarle el precio a pagar por los onubenses y los andaluces", ya que el acuerdo "tendrá consecuencias negativas".

En rueda de prensa, el socialista ha señalado que el PP y Juanma Moreno, "le abrieron la puerta este jueves al gobierno de Andalucía a la ultraderecha", por lo que "la realidad se ha impuesto" para "seguir aferrado al poder".

Al respecto, ha insistido en que Moreno fue "el primer presidente autonómico que pactó con Vox en España en 2018", y "lo ha vuelto hacer escondiendo hasta el último minuto el pacto y el precio que los andaluces van a tener que pagar con este pacto". "Este oscurantismo evidentemente no es casualidad, porque sabe que no puede explicárselo a la ciudadanía, ya que es vergonzoso y los andaluces no vamos a admitir y vamos a reaccionar sin ninguna duda".

En este sentido, el socialista ha subrayado que "mientras Moreno negocia sillones", Huelva "sigue esperando una sanidad pública digna, especialistas, que se dejen de cerrar camas en verano o listas de espera dejen de convertirse en un sufrimiento para miles de familias".

"Seguimos esperando respuestas sobre el escándalo es la detección precoz del cáncer de mama y seguimos esperando inversiones en infraestructuras que nunca llegan. Moreno siempre encuentra tiempo para negociar su futuro político, pero nunca encuentra tiempo para resolver los problemas de Huelva. Y eso, el único nombre que tiene es abandono", ha enfatizado.

En cuanto a los detalles del pacto, es socialista ha remarcado que "pone en cuestión derechos, la igualdad y los servicios públicos". Así, ha puesto de ejemplo "la privatización de Bachillerato, de la Formación Profesional y de la universidad pública en Andalucía". "No nos lo estamos inventando nosotros, eso viene en un punto de ese acuerdo".

Por otro lado, sobre el apartado 'eliminación de leyes ideológicas', Baluffo ha alertado que con ello "van a eliminar la ley de memoria democrática, la ley de igualdad, la ley de LGTBI y la ley de memoria democrática en Andalucía". También se ha referido a la "peligrosa" ley de familia, ya que "para ello solamente existe una familia, la tradicional", por lo que "se están poniendo en riesgo otros modelos, como las monoparentales, las de padres o madres del mismo sexo, etcétera".

Además, ha criticado la "supresión de ayudas a entidades y ONGs para quien ayude a los inmigrantes", algo que el socialista ha considerado "especialmente grave", ya que "subyace el concepto prioridad nacional". "Pero eso es racismo y desigualdad".

"Los andaluces no necesitamos un gobierno así, sino que nos garantice empleo; vivienda; una sanidad pública, gratuita y universal; que garantice la ley de dependencia y que mire por los andaluces. Lo que seguramente no necesitamos es este gobierno que nació este jueves, del Partido Popular y de Vox. No necesitamos un gobierno obsesionado por confrontar y obsesionado con dividir a la sociedad andaluza", ha enfatizado.

Por ello, el secretario de Organización ha mostrado la "profunda preocupación de su formación" porque "si con mayoría absoluta el Partido Popular ya ha castigado a Huelva con recortes, con privatizaciones encubiertas y con el deterioro de la sanidad pública, qué se puede esperar ahora de un Gobierno del PP y de la ultraderecha", por ello, se ha preguntado "qué ha prometido Moreno".

Asimismo, el socialista ha acusado al PP de ser "cómplice" de "todo lo que va a pasar en Andalucía y en Huelva", por lo que "tienen que decidir si están del lado de defender los intereses de Huelva o en el lado de proteger a Moreno y los intereses del Partido Popular".

Al respecto, el socialista ha criticado que el PP en Huelva "ha renunciado a ser la voz de Huelva para convertirse exclusivamente en un escudo político de Moreno". "Y desgraciadamente, los resultados están a la vista. Somos una provincia que continúa a la cola en demasiados indicadores de la Junta, ya que tenemos una sanidad pública deteriorada, unas infraestructuras estratégicas paralizadas, un montón de promesas incumplidas y una Junta de Andalucía incapaz de dar respuesta a las necesidades reales de los onubenses".

Por todo ello, Baluffo ha subrayado que desde el PSOE no van a aceptar que Huelva "siga siendo la gran olvidada, mientras el Gobierno andaluz solo piensa y está obsesionado por mantenerse en el poder sin importarle el precio que tengan que pagar los onubenses y los andaluces".

"Juanma Moreno ha elegido salvarse a sí mismo, pero nosotros elegimos defender a Huelva. Porque esta provincia merece un gobierno que invierta, que gestione y que dé la cara y no un gobierno que dependa de la ultraderecha y que siga castigando a Huelva mientras presume de alguna gestión que aquí nadie reconoce".

"DEMONIZAR UNA OPERACIÓN LEGAL"

Por otro lado, a pregunta de los periodistas sobre una audio filtrado por Cope sobre una supuesta "operación" para que el secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, sea concejal del Ayuntamiento de Huelva, Baluffo ha reiterado que "cuando el Partido Socialista tenga algo que explicarle a los ciudadanos, lo va a hacer con total transparencia".

Asimismo, ha señalado que con la filtración de ese audio "lo que hay detrás es intentar demonizar una operación que es absolutamente legal en democracia", de hecho, "la alcaldesa de Huelva le ha hecho renunciar a tres miembros de su lista para que entre el número 18". "Es que esto es una práctica habitual, pero no porque lo queramos los partidos políticos, sino porque está recogido en la ley electoral. Por lo tanto, demonizar eso me parece un absoluto despropósito", ha enfatizado.

Al respecto, ha remarcado que el PSOE, como organización política, tiene "todo el derecho a debatir, analizar y trazar en su ámbito interno las estrategias que sean oportunas, evidentemente siempre dentro del marco de la legalidad y del funcionamiento democrático de las instituciones".

"Y estas decisiones que se tienen que tomar en la organización interna del partido, pues respecto a la composición de equipos o a cualquier otra cuestión de naturaleza orgánica, lo vamos a hacer, primero, desde la autonomía que tenemos como partido y, segundo, contando con los militantes y con nuestras estructuras, ejecutivas, asambleas, etc.", ha comentado.

No obstante, Baluffo ha expresado que le "preocupa muchísimo" que se filtre un audio personal, "sin importar absolutamente nada" y ello "evidentemente, tiene unas implicaciones legales que se van a explorar".

"Los asesores legales tienen ya este caso para ver si puede ser constitutivo de ponerlo en manos de la justicia, porque lo que está claro es que no todo vale en política. Absolutamente, en política no vale todo. Y esto que es una vulneración de la privacidad y la utilización de conversaciones privadas para alimentar una confrontación política absurda", ha enfatizado.

En este sentido, ha dicho que no hace "especulaciones" de su origen, ya que "no tiene conocimiento" de esa conversación, toda vez que ha incidido en que es "un audio cortado" y que desconocen "si hay algún tipo de manipulación por inteligencia artificial o si es real". "Hay cortes en esa grabación que, por tanto, lo que se dice al final está descontextualizado".

Asimismo, ha insistido en que "no hay en marcha ninguna operación puesta en marcha" y que las operaciones que, dentro de la legalidad, puede realizar el PSOE "se deciden en los órganos". "Cuando la haya, si es que la hay, insisto, luz y taquígrafos".