PSOE de Beas (Huelva) critica el "pleno desconocimiento" del alcalde sobre "la falta de servicios del centro de salud"

BEAS (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE del Ayuntamiento de Beas (Huelva) ha mostrado su indignación ante la actitud del alcalde, José Leñero (PP), durante el último pleno municipal, en el que, a su juicio, "quedó en evidencia su desconocimiento total y absoluto sobre la situación del centro de salud y la falta de servicios durante el verano, como ocurrió, concretamente, con pediatría, donde las familias padecieron la ausencia total de pediatra en estos meses".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la portavoz socialista en el Consistorio, Rosa Tirador, preguntó directamente al alcalde "si conocía que Beas se encontraba sin servicio de pediatra en el verano", y "si podía informar a la ciudadanía sobre cuándo se implementaría con normalidad". La respuesta del primer edil, José Leñero, "fue muy preocupante: Pues no conozco esa situación, la verdad, porque lo del pediatra, ¿qué le pasa al pediatra?", fue lo que se limitó a decir".

Por ello, para el PSOE de Beas es "inaceptable" que el alcalde "desconociera una situación que las familias del municipio han sufrido durante estos meses estivales" y que "no haya mostrado ni la más mínima preocupación, ni sensibilidad, ni iniciativa para reclamar la recuperación del servicio de pediatría en verano".

"No puede ser que mientras las madres y padres de Beas han tenido que desplazarse fuera para que sus hijos e hijas recibieran atención médica, el alcalde del PP diga que no sabía nada. Esa es la muestra más clara de su falta de gestión y de compromiso, y la de su equipo de Gobierno, con la gente", ha subrayado la portavoz socialista.

Asimismo, Torador ha señalado que "lo mismo" ha ocurrido con los médicos este verano, "que de tres médicos se ha llegado a tener en varias ocasiones uno solo", porque "no se han cubierto las bajas de esos días en que estos profesionales, por diversas circunstancias, no han podido asistir a sus puestos de trabajo".

Rosa Tirador ha manifestado que "aunque el Ayuntamiento no presta el servicio sanitario directamente, es inconcebible y muy lamentable que afirmara no conocer los problemas sanitarios" y "lo que debería haber hecho era informarse sobre cómo estaba la situación del consultorio médico y dirigirse a la Delegación de Salud para exigir soluciones a los problemas que afectaban a los vecinos y vecinas".

Por ello, la portavoz socialista ha exigido a José Leñero que "se preocupe por las cosas importantes, como es la sanidad, asuma su responsabilidad institucional y reclame de inmediato ante la Junta de Andalucía los problemas que en esta materia tiene Beas, porque la salud de los vecinos y vecinas no puede depender de la desidia de un alcalde ni del abandono del Gobierno andaluz del PP".