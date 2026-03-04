PSOE de Beas (Huelva) solicita a la delegada de Salud una reunión urgente para abordar "la grave situación sanitaria"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Beas, Rosa Tirador, junto a vecinos en el centro de salud. - PSOE DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Beas (Huelva) ha remitido una carta a la delegada de Salud y Consumo de la Junta, Manuela Caro, en la que se le solicita una reunión urgente para abordar "la grave situación que atraviesa el municipio y pedir un refuerzo de la atención sanitaria en el municipio".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la localidad, Rosa Tirador, ha señalado en dicha misiva que el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la protección de la salud, obligando a los poderes públicos a garantizar una atención sanitaria pública, accesible y en condiciones de igualdad.

"Sin embargo, la realidad actual que padecen los vecinos y vecinas de Beas evidencia que este derecho no se está garantizando plenamente en nuestro pueblo", ha advertido.

Además, Rosa Tirador ha subrayado que en septiembre de 2019 se firmó un convenio con el Distrito Sanitario Condado-Campiña para la ampliación y mejora del consultorio de salud de Beas. El Ayuntamiento cumplió con sus compromisos mediante la adquisición de terrenos y la adecuación del espacio. "No obstante, seis años después, la ampliación continúa sin ejecutarse", ha recriminado.

La portavoz socialista ha criticado que, "lejos de mejorar, la atención sanitaria ha sufrido un grave retroceso que preocupa profundamente a la ciudadanía".

Entre las principales "deficiencias", ha mencionado "la dificultad generalizada para acceder a citas médicas, el déficit continuado de médicos de familia, la ausencia de atención pediátrica estable, la reducción de recursos de transporte sanitario y pérdida de la ambulancia medicalizada, el cierre del consultorio a las 15,00 horas, la falta de un servicio de urgencias presencial 24 horas; así como la falta de mantenimiento y deficiencias importantes en el centro de salud".

"La situación es insostenible para un servicio público esencial", ha afirmado, aseverando que "esto obliga a vecinos y vecinas a desplazarse a otros municipios incluso ante situaciones urgentes, lo que genera desigualdad territorial, inseguridad sanitaria y sensación de abandono institucional".

Rosa Tirador ha asegurado que la "situación es muy angustiosa y la ciudadanía de Beas percibe que la sanidad pública en nuestro municipio ha dejado de ser una prioridad, mientras el convenio firmado en 2019 permanece paralizado y sin avances visibles".

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista han solicitado "la convocatoria urgente de una reunión institucional con la Delegación Territorial para adoptar compromisos concretos y calendarizados que permitan la ejecución inmediata de la ampliación del consultorio, el refuerzo estructural de la atención primaria en horario completo de mañana y tarde; y la implantación de un servicio de urgencias médicas presencial las 24 horas".

"Los vecinos y vecinas de Beas no reclaman privilegios, sino igualdad real en el acceso a la sanidad pública. La situación actual exige respuestas claras, decisiones políticas y actuaciones inmediatas", ha ahondado.