El PSOE critica el "desprecio" de la Junta a las personas mayores con "una subida rídicula en las pensiones"

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo. - PSOE

HUELVA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial por el PSOE de Huelva Pepa González Bayo ha criticado el "absoluto desprecio del presidente de la Junta de Andalucía, hacia las personas mayores con una subida ridícula de solo 46 céntimos en las pensiones no contributivas".

"Es un insulto para estas personas que perciben las pensiones más bajas", ha aseverado Pepa González Bayo, quien ha calificado de "vergonzoso este incremento del 3%, ya que supone únicamente 5,6 euros más al año, pasando de 186,45 a 192,04 euros anuales". Asimismo, ha indicado que "es una cantidad ridícula e irrelevante para las arcas públicas --con un coste global de apenas 500.000 euros-- pero absolutamente insuficiente para quienes tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

La diputada provincial ha lamentado, además, la "insensibilidad" del Gobierno andaluz al rechazar la enmienda presentada por el Grupo Socialista a los presupuestos de la Junta para 2026, dotada con 18 millones de euros, destinada a duplicar el complemento autonómico y situarlo en la media del resto de territorios.

"Con esta negativa, Moreno consolida su desprecio hacia nuestros mayores, manteniendo esta cuantía como una de las más bajas de toda España", ha señalado Pepa González Bayo y ha advertido que "desde el PSOE-A seguiremos reclamando que se atiendan nuestras propuestas para garantizar una vida digna a nuestros mayores y a quienes más lo necesitan".

La diputada provincial ha subrayado que "esta decisión evidencia dos modelos gestión y dos formas de gobernar claramente diferenciados, ya que mientras la Junta aplica un incremento de miseria, el Ejecutivo central ha revalorizado estas pensiones un 11,4%, fijando un mínimo de 628 euros mensuales".

"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez dignifica las pensiones y protege a nuestros mayores, Moreno establece un complemento autonómico de apenas 192 euros para todo el año", ha afirmado Pepa González Bayo. "La diferencia es abismal y deja claro cuál es la sensibilidad de uno y otro gobierno hacia nuestros pensionistas y las personas más desfavorecidas", ha añadido.