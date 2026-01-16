PSOE critica la "hipocresía" del PP de Huelva al "llamar electoralista" a Montero mientras aplaude las visitas de Moreno

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE DE Huelva, Francisco Baluffo, ha señalado que "lo del Partido Popular de Huelva es una pataleta y un ejercicio de hipocresía política", ya que "tildan la visita de María Jesús Montero a Bonares como 'electoralista' mientras callan cuando viene su propio partido es de muy poca vergüenza".

Según ha indicado la formación en ua nota de prensa, Baluffo ha seálado que este lunes Moreno viene a Huelva, concretamente a Aljaraque y Moguer, por lo que ha preguntado al PP si "eso también es electoralismo para el PP o solo lo es cuando pisa la provincia una dirigente socialista". "Esa doble vara de medir es insultante".

En esta línea, Baluffo ha dicho que "al PP le molesta que María Jesús Montero esté en Huelva, dé la cara y acompañe a los municipios". "Lo que no soportan es que haya dirigentes que pisan el territorio mientras ellos viven instalados en la excusa y la confrontación", ha señalado.

Además, ha manifestado que "hablar de propaganda cuando gobiernan a golpe de foto es especialmente cínico". "El verdadero problema de Huelva no es que vengan dirigentes socialistas, sino el abandono del Gobierno andaluz del PP", ha apuntado.

Del mismo modo, el dirigente socialista ha subrayado que "si el PP tuviera un mínimo de coherencia, exigiría inversiones para Huelva en lugar de atacar con nerviosismo a quien representa un proyecto serio y comprometido con lo público".

"Lo que no tiene justificación ninguna es que Juanma Moreno mantiene a esta provincia sin Hospital Materno Infantil, con centros de salud colapsados y listas de espera inasumibles. Ese es el agravio real que sufre Huelva", ha finalizado.