El PSOE critica que Moreno deja "al 75%" de los centros de salud de Huelva "sin urgencias 24 horas en pleno verano"

El secretario de Sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha criticado que "el 75%" de los centros de salud de la provincia de Huelva "tienen cerradas las urgencias 24 horas durante este verano", una situación que califica de "intolerable e indigna" y que demuestra, a su juicio, que el Gobierno de Juanma Moreno ha decidido "recortar la sanidad pública precisamente cuando más la necesitan los onubenses".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Pinto ha lamentado que, mientras la provincia multiplica su población por la llegada de turistas y desplazados, la Junta de Andalucía responda con "menos médicos, menos contratos, menos camas, menos consultas y menos recursos".

"Juanma Moreno ha decidido que el verano lo paguen los onubenses con su salud. Esto no es una falta de previsión ni un problema puntual. Es una decisión política. Han optado por ahorrar a costa de la atención sanitaria de miles de familias de esta provincia", ha aseverado.

En este sentido, ha hecho hincapié en la situación del Hospital Juan Ramón Jiménez que "evidencia el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz".

"Los propios médicos han dicho basta. Están denunciando esperas de hasta siete horas en Urgencias, una falta histórica de facultativos, guardias interminables, profesionales agotados y ausencia absoluta de refuerzos. Y, en lugar de contratar personal, la dirección responde amenazando con retirar las vacaciones a quienes llevan meses sosteniendo el sistema. Eso no es gestionar. Eso es abandonar a los profesionales y poner en riesgo la atención a los pacientes", ha enfatizado.

Por ello, para Pinto, "Juanma Moreno está enfrentando deliberadamente a médicos y pacientes cuando ambos son víctimas de la misma política de recortes". "Los médicos quieren atender. Los pacientes quieren ser atendidos. Los únicos responsables están en San Telmo. Cuando no contratas, cuando cierras camas y cuando reduces plantillas, obligas a los profesionales a trabajar en condiciones imposibles y condenas a los ciudadanos a esperar horas para recibir asistencia".

Al hilo de ello, el secretario de Sanidad ha advertido de que la Junta está "normalizando el colapso sanitario". "Esperar seis o siete horas en Urgencias ya no es una excepción. Se está convirtiendo en la norma. Y eso tiene responsables políticos. Cada hora de espera lleva la firma de Moreno y de su Gobierno".

Por ello, ha criticado "el supuesto plan de refuerzo sanitario" anunciado por el Ejecutivo andaluz. "El PP presume cada verano de miles de contratos que nadie encuentra. Pero los hospitales siguen sin médicos, las Urgencias continúan saturadas y los profesionales siguen doblando turnos para evitar que el sistema se derrumbe. La realidad es que los sanitarios sostienen la sanidad pública con un esfuerzo sobrehumano".