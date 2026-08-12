El PSOE-A critica que Moreno "no haga acto de presencia" en el incendio de Niebla (Huelva): "¿Qué hace falta?"

El parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ofrece una rueda de prensa. Imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha criticado la "ausencia" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el incendio declarado en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido 28.000 hectáreas y ha provocado el desalojo de 681 personas.

"Casi 30.000 hectáreas calcinadas, 680 personas desalojadas, los bomberos forestales exhaustos (varios heridos), los pueblos en estado de alerta y ¿Juanma Moreno? ¿Qué hace falta para que el presidente de la Junta haga acto de presencia en el incendio?", ha señalado este miércoles en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, pedía este martes a la Junta una "nueva política pública" para la prevención y extinción en Andalucía con "dispositivos reforzados y totalmente activos los 365 días del año".

Asimismo, Montero expresaba su "agradecimiento infinito" a todos los empleados públicos que "continúan sobre el terreno en la lucha contra este fuego y que garantizan apoyo a las personas afectadas".