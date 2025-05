El PSOE critica el "portazo del PP" en Diputación a "defender" los sectores productivos de Huelva ante los aranceles

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado el "portazo del PP" en la Diputación a defender a los sectores productivos de Huelva de la política de aranceles de Trump, así como a "mejorar" la sanidad pública. Estas son las dos mociones que el PSOE ha llevado a Pleno y que, "siguiendo la tónica habitual del PP, han sido rechazadas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han criticado la "peor cara de un PP en la provincia, cegado en su oposición constante al Gobierno de Pedro Sánchez", aunque eso "vaya en detrimento de los sectores estratégicos y de la salud de las personas".

Así, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huelva, Rubén Rodríguez, ha explicado que "una de las mociones iba dirigida a apoyar a los sectores estratégicos productivos de la provincia, como la agroindustria, la agricultura y la ganadería, ante la política de aranceles de la Administración de Donald Trump; y la otra para hablar de la sanidad pública y de cómo está afectando en los pueblos y en la capital onubense".

Con respecto a los aranceles, Rubén Rodríguez ha subrayado que "el Gobierno de España ya ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas dotado con 14.320 millones de euros para "apoyar a las empresas del país". "Y lo que pedíamos desde el Grupo Socialista de la Diputación es que hubiera unidad de acción en la defensa de esos sectores estratégicos productivos en la provincia de Huelva, sobre todo, los referentes a la agricultura, la ganadería y la industria", ha abundado.

El portavoz socialista ha advertido que Huelva "puede ser una de las provincias más afectadas en cuanto a esa política de aranceles", porque "las exportaciones son imprescindibles para la economía a nivel provincial" y "hay que estar a la altura de las circunstancias de esa posible, a pesar de esta moratoria, más que previsible política de aranceles que van a afectar en definitiva a los precios de mercado y a los precios en origen de toda nuestra producción y de todos nuestros productos".

"Pero, lamentablemente, el PP en esta provincia, de nuevo, se ha plegado al dictado del PP de Juanma Moreno y de Feijóo, aunque eso suponga darles la espalda a los trabajadores del campo de la provincia y a nuestros sectores productivos", ha reprochado Rubén Rodríguez, que ha defendido esta moción.

"MEJORA DE LA SANIDAD"

Con respecto a la sanidad pública, vienen defendiendo "pleno tras pleno", el Gobierno andaluz "está haciendo una apuesta clara y decidida por la sanidad privada en Andalucía y en la provincia de Huelva en detrimento de la pública". Así Rubén Rodríguez se ha referido a un último dato en la provincia, "donde una persona para la primera consulta en Dermatología espera 500 días de media, el peor de toda Andalucía, más de 5.000 personas en lista de espera", por lo que han reclamando que la Junta de Andalucía "deje ya de ningunear a la provincia y a la capital".

Una moción que ha sido defendida por la diputada provincial Rocío Díaz, en la que se ha vuelto a recordar que Huelva "sigue siendo la única provincia de toda Andalucía sin Hospital Materno Infantil, que tampoco estará en esta legislatura, no hay fecha, no se sabe nada de las infraestructuras pendientes ni de los Chares de Aracena, Bollullos o Lepe".

Asimismo, se ha referido a la "precariedad de las condiciones laborales que están sufriendo los profesionales sanitarios", así como a "los miles de onubenses en las listas de espera que no se merecen este trato después de tantos años que ha costado conquistar esos derechos en materia sanitaria".

"Huelva no se puede convertir en una sucursal, Huelva no se puede convertir en una consulta externa de Sevilla, debemos de recuperar unidades sanitarias que nos están quitando por la cara como es la unidad de Cirugía Vascular. Desde el Grupo Socialista seguiremos recogiendo ese clamor de la sociedad onubense y decimos, una vez más, basta ya a este desmantelamiento descarado de la sanidad pública en Andalucía y, en particular, en la provincia de Huelva", ha concluido.