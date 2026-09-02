PSOE critica que PP e Ilusiona "enfrentan de nuevo a Almonte e Hinojos (Huelva)" por el acceso de ganaderos a Marismilla

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, y la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almonte se ha hecho eco la preocupación de los ganaderos del municipio ante una situación que consideran "inadmisible" y que afecta directamente a su trabajo y, especialmente, a su seguridad. En esta línea, ha indicado que los ganaderos, que esta semana están realizando las labores de saneamiento del ganado vacuno ya tuvieron que afrontar el pasado lunes las dificultades de acceso a la finca Marismilla, y mañana tendrán que volver a desplazarse para continuar con estas labores sanitarias.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE ha señalado que la situación "se complica" porque la alcaldesa de Hinojos, del Partido Popular, "les ha impedido utilizar el acceso habitual a través de la marisma de Hinojos".

Así, ha apuntado que la consecuencia es que los ganaderos tendrán que acceder a Marismilla por la finca Las Nuevas, "un recorrido mucho más largo, complejo y con mayores dificultades para atender cualquier posible emergencia". "Lo que está ocurriendo es un auténtico despropósito. Los ganaderos no pueden convertirse en rehenes de las disputas políticas del Partido Popular e Ilusiona entre municipios vecinos. Aquí no estamos hablando de ideología ni de colores políticos: estamos hablando de personas que tienen que trabajar y manejar ganado vacuno en unas condiciones seguras".

Los socialistas han considerado "grave" que se esté obligando a los ganaderos a utilizar un itinerario que incrementa "las dificultades de acceso y evacuación ante cualquier accidente". "Hace apenas unos meses vivimos un accidente muy grave durante la saca de las yeguas y comprobamos las enormes dificultades que existen en esta zona para poder sacar rápidamente a una persona accidentada".

Al respecto, los socialistas han cuestionado "qué ocurriría si mañana se produce un accidente durante el manejo del ganado vacuno" y "quién asumirá la responsabilidad de haber obligado a los ganaderos a utilizar un acceso más complicado".

Para el PSOE de Almonte, esta situación vuelve a demostrar "la política de enfrentamiento" que, a su juicio, está promoviendo el Partido Popular e Ilusiona entre pueblos vecinos. "Parece que para estos partidos es más importante marcar territorio y alimentar el enfrentamiento entre Almonte e Hinojos que facilitar el trabajo de nuestros ganaderos. Los pueblos vecinos están para colaborar, no para ponerse trabas unos a otros".

A esta situación se añade que "mientras los ganaderos tienen un problema", el alcalde de Almonte "permanece desaparecido". "No sabemos qué ha hecho, con quién ha hablado ni qué solución ha planteado. La respuesta es ninguna", han criticado desde el PSOE.

Por ello, los socialistas han criticado que la alcaldesa del PP en Hinojos "pone dificultades" mientras el alcalde de Ilusiona en Almonte "mira hacia otro lado". "Y en medio están nuestros ganaderos, que son quienes pagan las consecuencias".

En este sentido, el PSOE ha exigido al alcalde de Almonte que "deje de guardar silencio, dé la cara y defienda a los ganaderos del municipio", y reclama a la alcaldesa de Hinojos que "reconsidere su decisión y permita un acceso que garantice unas condiciones adecuadas de seguridad".

"Mañana los ganaderos tienen que volver a Marismilla. No hay tiempo que perder. El alcalde tiene que actuar ya, sentarse con quien haga falta y buscar una solución. Porque si los responsables políticos no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para garantizar que nuestros ganaderos puedan realizar un saneamiento con seguridad, para qué están", han apostillado los socialistas.