El PSOE defiende que el procedimiento de la Zona ORA de Matalascañas (Huelva) "no es transparente"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Almonte (Huelva), Macarena Robles. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas y concejal en el Ayuntamiento almonteño, Macarena Robles, ha insistido este miércoles en que el procedimiento de la Zona ORA en el núcleo costero "no se ha realizado de manera transparente", y se ha mostrado cauta ante la apertura de diligencias previas para investigar la adjudicación, pero que "corrobora que no está haciendo de la mejor forma posible".

En declaraciones a Europa Press, la socialista ha insistido en que su formación "siempre" ha defendido que el procedimiento de la zona ORA "no es transparente" y se ha pedido "en dos ocasiones, tanto en enero como en mayo, que se paralizara el contrato para analizarlo todo", porque "se estaba poniendo en funcionamiento sin una ordenanza que regulase la zona azul propiamente dicha".

"Desde el Partido Socialista hemos pedido información permanentemente sobre ese contrato que no vemos con toda la transparencia posible para nuestro municipio. Pero no hemos tenido acceso en ningún momento a esa información, y por eso hemos mantenido también nuestra posición de votar en contra, además de que consideramos que no debe haber zona azul en toda Matalascañas y menos de la forma en que se está implementando", ha abundado.

En este sentido, la socialista ha indicado que la apertura de diligencias previas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado "viene a corroborar el hecho de que no se está haciendo de la mejor forma posible, es decir, con la transparencia debida".

No obstante, la socialista ha remarcado que son "cautos" antes esta apertura de diligencias previas, porque respetan "todo lo que realicen las autoridades judiciales", pero ha subrayado que "el procedimiento tiene que ser pulcro porque es un contrato de muchos millones que afecta y perjudica a Almonte durante 30 años".

"Siempre hemos dicho, y vamos a seguir diciendo, que cuando un contrato es transparente, es fácil de llevar a cabo y es fácil de que todos los miembros de la oposición voten a favor, pero desde un principio nos hemos encontrado con una pared, en el que hemos pedido información, hemos pedido documentación y se nos ha negado", ha aseverado.

En ese sentido, ha insistido en que la justicia "ya irá diciendo cómo va actuando", pero "sí es verdad que se viene advirtiendo desde hace ya mucho tiempo de la falta de transparencia que se está produciendo en este contrato".

En cuanto a la investigación sobre los parkings de El Rocío, la socialista ha señalado que no tenía constancia, pero ha señalado que compañeros de la Corporación "han puesto de manifiesto en determinadas ocasiones peticiones dirigidas al equipo de Gobierno pidiendo información al respecto".

"Según lo que hemos escuchado tanto en los consejos de administración como en la Junta General y en los Plenos, no se les ha dado esa documentación y, por tanto, volvemos a lo mismo. Cuando se tiene documentación no es para intentar tumbar nada, sino para saber, conocer y poder ejercer la labor de fiscalización que tenemos la oposición en el pleno", ha indicado

PLENO DE ESTE JUEVES

Por otro lado, en cuanto a la celebración de un Pleno Extraordinario este jueves en el que uno de los temas a tratar será la ordenanza de la Zona ORA, la socialista ha indicado que "no se puede debatir varias veces el mismo punto en un Pleno y votarlo", es decir, "jurídicamente no debería de realizarse de esta manera", sino que "debería haberse sometido a una modificación y haber sido aprobado y dictaminado por comisión informativa" .

"No obstante, seguimos diciendo que estamos en contra de la forma de realizar la zona azul. Entendemos que es un contrato que no está siendo realizado de la forma más transparente y con la información a todos los miembros de la corporación, pese a que le hemos pedido. Entendemos que se debería dejar sobre la mesa e incluso que ni se debatan ni se vote", ha abundado.

Por otro lado, Robles es también parlamentaria andaluza y deberá acudir a la segunda votación del Parlamento para la investidura del presidente de la Junta, que ha sido convocado este jueves también, pero a las 19,00 horas, toda vez que el equipo de Gobierno de Almonte se encuentra en minoría tras la marcha de uno de sus ediles al grupo de no adscritos.

Al respecto, Robles ha señalado que "no deberían coincidir en ninguna medida" con el Pleno de Almonte, ya que está convocado a las ocho de la mañana, "y en función de los puntos que lleva, no tendría que alargarse mucho". "Si se alargara, lo haría el presidente del Pleno. Pero entendemos que no deben coincidir con el Pleno del Parlamento, que es a las siete de la tarde".

Aun así, ha advertido que "si de forma intencionada se hiciese", aunque confía en que "no", ejercerá "todos" sus derechos como concejal y como parlamentaria para "defender, incluso ante los tribunales" su derecho a la "participación política".