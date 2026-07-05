El PSOE denuncia el "abandono" de Rociana (Huelva) y exige medidas para mejorar la limpieza y el mantenimiento

Una calle con suciedad en el municipio de Rociana. - PSOE HUELVA

HUELVA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva), Rubén Picón, ha denunciado la situación de "abandono y deterioro insostenible" que, a su juicio, atraviesa el municipio. Según ha criticado, "Rociana está sumida en la más absoluta dejadez en lo que respecta al mantenimiento urbano y la limpieza, ofreciendo una imagen lamentable que afecta tanto a las entradas del pueblo como a cualquier calle o plaza".

Picón ha asegurado en una nota que "el panorama en muchas barriadas y en las entradas a la localidad está rozando límites alarmantes". "Los vecinos nos llaman día y noche para trasladarnos una situación que está llegando a unos términos de insalubridad nunca vistos en Rociana", ha apostillado.

Ante esta situación, el portavoz socialista se ha preguntado "si esta es la imagen que quería el alcalde para su pueblo", al tiempo que ha denunciado la existencia de zonas de Rociana "llenas de basura acumulada, enseres abandonados, contenedores quemados que no se reponen, e incluso plagas de pulgas, garrapatas y otros bichos".

Picón ha alertado de que "estamos viviendo en un pueblo arrasado por la suciedad y por un mantenimiento nulo de sus calles. Ante esto, los vecinos llaman continuamente al Ayuntamiento y el alcalde hace caso omiso, mirando hacia otro lado en lugar de dar la cara y ofrecer las respuestas que los ciudadanos necesitan", ha apostillado.

"La dejadez es total y parece que el alcalde y sus concejales han tirado ya el timón por la borda, limitándose a dejar pasar los meses sin gestionar", ha recriminado.

Por último, el portavoz socialista ha reclamado "una reacción inmediata para revertir de manera urgente el estado de las vías públicas y los accesos a la localidad". Además, ha exigido un Gobierno municipal que "esté a la altura, que trabaje a tiempo completo y que atienda las necesidades reales de sus vecinos, porque Rociana merece más".