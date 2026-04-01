El PSOE destaca la respuesta "rápida y contundente" del Gobierno para "apoyar al campo tras las borrascas"

La Secretaria De Agricultura, Ganadería Y Políticas Del Mar De La Ejecutiva Provincial Del PSOE De Huelva, Pepa González Bayo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha destacado la respuesta rápida y contundente del Gobierno de España para apoyar al campo tras las borrascas.

Así lo ha puesto de manifiesto tras publicarse el pasado 30 de marzo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una primera relación de 140.559 potenciales beneficiarios de las ayudas directas extraordinarias destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por las borrascas registradas entre los meses de enero y febrero, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, Pepa González Bayo ha subrayado que "este primer listado permitirá a miles de agricultores y ganaderos conocer de forma anticipada las cuantías que podrán percibir, que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros, lo que supone un balón de oxígeno imprescindible para muchas explotaciones de la provincia de Huelva que han sufrido importantes pérdidas".

La socialista ha indicado que "para poder percibir la ayuda, los titulares incluidos en este primer listado deberán realizar una aceptación expresa en un plazo de 15 días hábiles, comprendido entre el 7 y el 27 de abril, ambos inclusive; un trámite sencillo y accesible que podrá realizarse tanto a través de entidades colaboradoras, como de manera directa mediante el registro electrónico del FEGA".

Asimismo, ha valorado que este primer listado se completará próximamente con una segunda relación, lo que permitirá "ampliar el alcance de estas medidas y llegar a más afectados". "El objetivo es no dejar a nadie fuera y seguir acompañando al sector en su recuperación", ha añadido.

La también diputada provincial ha aseverado que se trata de "una respuesta contundente que llega en un momento clave para el campo onubense; y que deja patente el compromiso con hechos del Gobierno de España con el sector agrario".

La secretaria de Agricultura y Ganadería del PSOE onubense ha detallado que la activación de estas ayudas forma parte de un paquete global de medidas urgentes recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que establece distintas líneas de apoyo para el sector agrario por un valor total de 2.874 millones de euros, de los que 2.174 son ayudas directas.

Pepa González Bayo ha explicitado que estas ayudas están diseñadas para "compensar exclusivamente daños reales y acreditados en las explotaciones afectadas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos".

Por último, la secretaria de Agricultura y Ganadería del PSOE de Huelva ha instado a la Junta de Andalucía a que "tome ejemplo y complemente estas ayudas con la misma diligencia que lo ha hecho el Gobierno de España, con el objetivo de apoyar con hechos, y no con palabras o migajas como hace Moreno al sector agrario y contribuir a la recuperación de las explotaciones afectadas por las borrascas".