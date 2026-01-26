PSOE dice que el centro de salud de Gibraleón (Huelva) está "al borde del colapso" y falte "segundo equipo de Urgencias

La alcaldesa de Gibraleón y coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Nuevos Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, a las puertas del centro de salud del municipio. - PSOE DE HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Gibraleón y coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Nuevos Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "poner en peligro la vida de los vecinos al negarse a devolver el segundo equipo de urgencias y una ambulancia al centro de salud del municipio".

En este sentido, Martín ha afirmado que "esto no es un problema de gestión" sino "una decisión política consciente del PP que deja a Gibraleón desprotegida y la condena a una sanidad de riesgo, sin segundo equipo de Urgencias y con el centro de salud al borde del colapso", ha sentenciado.

Martín ha denunciado que "cuando el único equipo de Urgencias sale a un aviso, el centro de salud queda completamente vacío, sin ningún profesional sanitario para atender a la población". Por ello, ha advertido que "estamos jugando a la ruleta rusa con la salud de la gente. Cualquier día puede ocurrir una tragedia y el Gobierno andaluz no podrá decir que no estaba avisado".

La alcaldesa ha apuntado que "esta situación obliga a los vecinos a desplazarse al Hospital Juan Ramón Jiménez, incluso en casos urgentes". "Es indecente que en pleno siglo XXI un pueblo entero tenga que desplazarse porque el PP decide recortar en médicos y ambulancias. Esto es abandono institucional en toda regla y si ocurre una desgracia, tendrá responsables políticos con nombres y apellidos", ha dicho.

Además, Lourdes Martín ha subrayado que el segundo equipo de Urgencias y la ambulancia "fueron retirados después de la pandemia y nunca se han devuelto, pese a que el Ayuntamiento de Gibraleón invirtió recursos propios para dotar al centro de salud de la infraestructura necesaria". "La Junta ha utilizado la pandemia como excusa para recortar y ha convertido lo provisional en permanente", ha añadido.

La dirigente socialista también ha criticado el "colapso absoluto" de la Atención Primaria, denunciando que conseguir una cita médica se ha convertido en una carrera de obstáculos. "Pasar de dos o tres días a 15 o 21 días para ver a tu médico no es mala suerte, es el resultado directo de los recortes del PP. Esto expulsa a la gente del sistema público y empuja a quien puede pagarlo a la privada".

Así, ha afirmado que "Gibraleón no va a resignarse ni a callar". "Exigimos de manera inmediata el segundo equipo de Urgencias y la ambulancia que nos arrebataron. Si el Gobierno de Moreno sigue mirando hacia otro lado, será el único responsable de las consecuencias", ha concluido la alcaldesa.