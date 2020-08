El PSOE dice que el centro de salud de Isla Chica refleja el "abandono" de la Junta a Huelva en materia sanitaria

HUELVA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha criticado este viernes "el abandono que el Gobierno andaluz está sometiendo a la provincia de Huelva en materia de salud pública y ha indicado que el hecho de que la obra del centro de salud de Isla Chica no esté terminado "es un ejemplo de ello".

Por ello, en declaraciones a los medios delante de las obras del centro de salud, el socialista ha pedido a la administración andaluza "que cumpla con sus obligaciones en materia sanitaria en la provincia y en la capital", destacando que el centro de salud de Isla Chica es "un monumento a la incapacidad de este gobierno".

Además, Jiménez ha criticado "la incapacidad, el desdén y el desprecio sistemático que tiene a la provincia de Huelva el gobierno de la derecha de la Junta de Andalucía", a la par que ha señalado que "todavía hay centros de salud que se cerraron durante la pandemia que permanecen cerrados" y que "la población onubense está desasistida", por lo que pedirá la comparecencia del Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la Comisión de Salud para "pedir explicaciones por todo ello".

A este respecto, ha apuntado que "en medio la crisis sanitaria más importante que ha padecido en un siglo el país, la Junta ha decidido no cumplir con sus obligaciones desde el punto de vista de la dotación de las infraestructuras más importantes para la sanidad como son los centros de salud y los centros de Atención Primaria en toda la provincia".

Por ello, considera que es "muy significativo" lo que está ocurriendo con el centro de salud de Isla Chica, "que fue un compromiso que adquirió el gobierno socialista de la Junta de Andalucía con el alcalde de la capital, cuya gestión hizo posible en pocos meses lo que no fue posible durante siete años con el gobierno del PP".

"Y ahora esa actitud sigue manteniéndose respecto a una infraestructura que es absolutamente esencial para garantizar la prestación de salud pública a una zona tan importante Huelva como esta y que tendía que estar ya funcionando y no lo está", ha subrayado.

En este sentido, Jiménez ha aseverado que "debe ser que no les gustamos o que no les importamos porque el hecho de que en medio de esta pandemia el centro de salud no esté en marcha pone a las claras cual es el compromiso que tiene el gobierno de la derecha con la salud pública, que es simple y llanamente ninguno".

Asimismo, ha recordado que se ha tenido que pedir una prórroga para la licencia de la obra al Ayuntamiento de Huelva porque en mayo de este año se caducó el permiso de 24 meses que se le había concedido para la misma. "Estamos en el mes de agosto, ya prácticamente en septiembre y la obra no está terminada".

Además, ha apuntado que este es "el principio del problema", porque "para poner en marcha un centro de estas características, después hay toda una serie de trámites que son muy importantes, muy laboriosos y que no están ni empezados por parte de la Junta de Andalucía. Pero es que después hay que dotarlo y garantizar que tiene la infraestructura interna necesaria para poder cumplir con su cometido y atender a toda esta zona de la ciudad, de lo cual no hay tampoco ninguna referencia".

"Por lo tanto, una obra que tenía que haberse terminado en el mes de mayo nos tememos que siendo muy optimistas no se va a poder poner en marcha antes de final de mayo", ha añadido.

Esto es, a su juicio, "un símbolo de lo que está ocurriendo en toda la provincia" y ha asegurado que "no se ha recuperado el nivel de prestación en la Atención Primaria previo a la pandemia porque el gobierno de la derecha está utilizando la excusa de la misma para desmontar el sistema de Atención Primaria en la provincia".

De este modo, ha incidido en que "todavía hay centros de salud que se cerraron durante el estado de alarma que permanecen cerrados y puntos de urgencia que se cerraron y que siguen cerrados, todavía hay personal que no se renovó durante la pandemia en la Atención Primaria en la provincia a los que no se ha vuelto a contratar. Esa es la realidad de la atención primaria en Huelva", tachando al PP y Ciudadanos de tener "una actitud dañina para la salud de los onubenses".

Por ello, ha reiterado que el PSOE va a pedir la comparecencia de Aguirre "para que explique en la comisión de sanidad cuándo se va a poner en marcha definitivamente este centro de salud y cuál es la situación por la que está atravesando en estos momentos la Atención Primaria".

Por otra parte, el Jiménez ha aseverado que "no se está atendiendo a los onubenses en sus centros de salud" y que "se están mandando a través de la aplicación citas que no están por debajo de los 18 o 20 días, cuando funciona la aplicación, porque la mayoría de las veces ni siquiera funciona", algo que ha criticado, señalando que "eso a parte de una injusticia es una gravísima irresponsabilidad en un momento sanitario como el que estamos viviendo".

Por todo esto, el parlamentario cree que el hecho de que "todo esto ocurra" no es fruto de la casualidad, sino de "una estrategia que ha denunciado el PSOE y los sindicatos de la sanidad, de desmontar sistemáticamente la Atención Primaria, queriendo ir a una teleasistencia en la que no se garantiza la calidad de servicio y no se garantiza la preservación de la salud pública de los onubenses".