PSOE dice que la Junta ha previsto una vuelta a las aulas "caótica" y "sin medidas de protección"

HUELVA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador onubense del PSOE Jesús González ha indicado este viernes que los centros educativos andaluces "no cuentan con material de protección seis días antes del comienzo del curso", criticando lo que considera "la indolencia" de la Junta de Andalucía, que, a su juicio, "ha provocado una vuelta a las aulas caótica" y "sin tener los deberes hechos", a la par que ha destacado "el compromiso del Gobierno central" transfiriendo 390 millones de euros a la comunidad para Educación "sin tener competencias más que en coordinación".

Así, González ha apuntado que es "una realidad" que las medidas no están puestas en marcha, al tiempo que ha criticado que los protocolos covid hayan tenido que ser elaborados por los equipos directivos de los centros docentes "sin tener la capacitación técnica ni el apoyo técnico por parte de la Consejería de Educación", algo que tacha de "abandono".

En este contexto, ha resaltado lo que ve como una "actuación nefasta de la Junta" por "la falta absoluta de contratación de profesores". A este respecto, ha subrayado que inicialmente se hablaba de 6.000 y después se encontraron con una cifra de 4.000. Por esto, ha apuntado que "la realidad es que no está habiendo contratación masiva de profesores en las escuelas públicas para la vuelta al colegio", a la par que ha apuntado que "los pocos profesores que se están contratando no tienen asegurado que vayan a estar hasta final de curso".

De este modo, ha hecho hincapié en que "el grueso de las plantillas, de los profesores de los colegios de Andalucía va a estar compuesto por la misma que había antes de la pandemia".

Esto, ha indicado, provoca que no haya bajada de la ratio, ya que "en Andalucía hay muchas clases que superan la ratio máxima", por lo que considera que "lo lógico sería que mediante la contratación de profesores se procediera al desdoble de esas clases más numerosas", pero "los pocos profesores que se han contratado por parte de la Consejería no van a estar hasta final de año", con lo cual los equipos directivos de los centros "no pueden darle a los contratados tareas de tutoría" y que "solo van a realizar tareas de apoyo".

Por ello, ha destacado que la principal consecuencia con la que son "especialmente críticos" es que no se puedan realizar estos desdobles y las ratios vayan a seguir siendo "numerosas" por "la dejadez y la falta de compromiso de la Junta", algo que consideran un hecho "grave".

En este sentido, han señalado que "entender que la ratio no es un elemento principal de seguridad en los colegios es un absoluto desconocimiento que evidencia el presidente, Juanma Moreno, de la realidad educativa andaluza y de los elementos necesarios para luchar contra una pandemia".

Así, González ha destacado que la ratio para su formación es "principal e imprescindible", y que se recogía en un documento con 14 puntos presentado por el PSOE al presidente de la Junta dentro de la ronda de consulta con líderes políticos. En ellos se encontraba, entre otros, la bajada de la ratio, la contratación de profesores hasta el final de curso, tener preparado profesional sanitario que pueda auxiliar a los colegios en caso de covid y que la Junta asumiera las competencias en desinfección de los centros.

En este punto, el senador onubense ha recalcado que la Junta está "intentado cargar a los ayuntamientos las competencias en desinfección de los colegios", competencias que, asevera, "es exclusiva de la comunidad autónoma, según manifiestan todos los informes jurídicos", por lo que "es la administración autonómica la que tiene que hacer frente a todos los gastos derivados de esas tareas de desinfección".

Asimismo, los socialistas solicitan un plan de contingencia en caso de positivos por covid en colegios "para que no ocurra lo mismo que en el centro de salud de Lepe", así como que se dote "de manera inmediata" a los docentes "de todos los medios de precaución e información debidos", tanto para los profesionales como para los alumnos.

Así las cosas, González ha incidido en que la vuelta a los colegios se va a llevar a cabo por el "esfuerzo" de los docentes y equipos directivos, pero "no por la ayuda de la administración andaluza, como ya ocurriera en pandemia con la educación online" cuando los profesores "se sintieron en la más absoluta soledad", por lo que temen "que esto se vuelva a producir en este inicio de curso".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, el senador onubense ha recordado que el Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas más de dos millones de euros "sin tener competencias en materia de gestión" y "sin mirar colores políticos", por lo que ha solicitado al PP que "deje a un lado las ideologías" y "facilite" la creación de unos nuevos presupuestos.

"En el reparto del dinero para Educación el Gobierno no ha mirado, como es lógico, los colores políticos de las comunidades, ha transferido los fondos sin importarle quien gobernaba, porque lo importante era el compromiso con la ciudadanía", ha mantenido.

Por ello, ha apuntado que en este momento "es imprescindible tener un presupuesto nuevo que permita gestionar todos los fondos de reconstrucción que vengan de Europa, donde el requisito principal va a ser el nuevo presupuesto", por lo que desde el PSOE exigen que "igual que ha hecho el gobierno, no haya por parte del PP una negativa a facilitar la existencias de unos nuevos presupuestos".

En este sentido, ha asegurado que el PP se está "negando" a facilitar unos presupuestos en España por "una cuestión ideológica, poniendo su ideología por encima de las necesidades de la sociedad", precisando que considera "imprescindible" que "por una vez en PP "abandone su ideología y se ponga al servicio de los ciudadanos facilitando el presupuesto por el bienestar de los ciudadanos", ha finalizado González.