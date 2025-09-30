PSOE en Diputación de Huelva pide el apoyo a la educación pública y al programa de ayudas a ayuntamientos para vivienda

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE elevará al próximo pleno de la Diputación Provincial de Huelva dos mociones en defensa de dos derechos fundamentales, como son "una educación pública de calidad y contra el modelo de recortes del PP en el Gobierno andaluz"; así como el apoyo al programa de ayudas financieras a interés cero, destinado a los ayuntamientos de la provincia para impulsar la construcción de vivienda pública.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el portavoz de esta formación en la institución provincial, Rubén Rodríguez, que ha sido el encargado de dar a conocer estas iniciativas, ha lamentado que el nuevo curso ha estado marcado por "el cierre de unidades y la subida de ratios que está llevando a un desmantelamiento progresivo de la escuela pública en beneficio de la privada y la concertada".

Por ello, los socialistas instan a que se exija a la Junta "la paralización inmediata de cierres de aulas en Huelva", ya que desde que gobierna Juanma Moreno, "se han cerrado en la provincia 256 aulas públicas", tambien se reclama "más recursos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, la reducción de ratios y el aumento de profesorado en todos los niveles; y la puesta en marcha, de manera urgente, de un plan de climatización real y efectivo en los centros, asumiendo los costes que no deben recaer en los ayuntamientos o las Ampas".

Del mismo modo, piden más plazas de FP pública, puesto que, según ha comentado el socialista, "esta crece un 1%, mientras que la privada la hace un 80%. Concretamente, en la provincia contamos con 52 centros públicos frente a 129 privados, convirtiendo Juanma Moreno la FP en un privilegio para quienes pueden pagarla, así como el acceso a la educación, en general".

INICIATIVA PIONERA EN VIVIENDA

Por otro lado, el portavoz socialista ha subrayado que "el acceso a una vivienda digna es otra realidad muy preocupante". "Vemos, día a día, en nuestros pueblos y ciudades, a cientos de jóvenes, familias trabajadoras y personas mayores que viven con la incertidumbre de no poder pagar un alquiler a precios desorbitados o de no tener ninguna opción de acceder a una vivienda protegida", ha enfatizado.

Por ello, el Grupo Socialista en la Diputación de Huelva, "con responsabilidad y valentía, da un paso adelante con una iniciativa pionera, que es la creación y puesta en marcha de un instrumento de cooperación financiera que permitirá a los municipios afrontar la construcción de vivienda pública en régimen de venta y, lo más importante, a interés cero".

Rubén Rodríguez ha subrayado que la propuesta consiste en la habilitación de dos líneas de ayudas financieras, impulsadas desde la Diputación de Huelva, compatibles con otras subvenciones: "Línea 1, para cubrir gastos previos y necesarios a la construcción de vivienda pública (técnicos y de planificación, licencias, gastos jurídicos o urbanísticos, entre otros); y una línea 2, para financiar los gastos de gestión, promoción, construcción y comercialización de las viviendas".