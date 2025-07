El PSOE exige el "arreglo inmediato" de la A-474 entre Hinojos y Almonte (Huelva) para "evitar una desgracia"

HINOJOS (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha mostrado la "preocupación" por el "estado en el que se encuentra" la carretera A-474 entre Hinojos y Almonte (Huelva), por lo que ha exigido a la Junta, "ya que se llenan la boca de decir que tienen el presupuesto más alto de la historia", que "inviertan" en esta vía para "evitar una desgracia".

En declaraciones a los medios de comunicación, la socialista ha trasladado la "preocupación por el estado" de la carretera que une Hinojos con Almonte, porque "todos los días hay gente que pincha ruedas, que se deja la luna del coche o se le revienta una rueda".

"Nos parece absolutamente indecente e impresentable porque esto solo tiene una solución y es que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el Partido Popular, que presumen a boca llena de que tienen el presupuesto más grande de la historia, cojan una partida presupuestaria e inviertan en esta carretera, la mejoren y la arreglen porque son muchísimos los vecinos y las vecinas que se ven todos los días perjudicados y que tienen miedo".

Por ello, se ha preguntado "si lo que qué está esperando la Junta es que pase una desgracia para arreglar la carretera". "Nosotros no somos como el Partido Popular, que hace unos veranos hubo un accidente mortal y Juanma Moreno vino aquí a decir que había que arreglar la carretera de Almonte a Matalascañas. Nosotros no somos como ellos, nosotros no vamos a hacer lo mismo, nosotros estamos aquí hoy para decir que antes de que pase una desgracia, esta carretera se tiene que arreglar de manera inmediata", ha aseverado.

Al respecto, ha acusado a Juanma Moreno de "querer estar confrontando con el PSOE por la situación de los trenes", para asegurar que su formación quiere que "eso se arregle y que nadie sufra ningún retraso en el tren ni que se quede más tiempo de la cuenta en el tren", pero le ha cuestionado "qué cuándo se va a poner a trabajar en lo que a él compete", es decir, "en el estado de las carreteras andaluzas, que depende del gobierno de la Junta de Andalucía".

"Pero esa es la política de derecha de toda la vida, en función de tu código postal, en función de donde nazca, tienes más o menos derechos. Y la gente que vivimos en pueblos vemos cómo con las políticas del Partido Popular se atentan contra todos nuestros derechos y nos vemos más perjudicados que el resto", ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que las zonas rurales "se invierte menos que en el resto de municipios donde el Partido Popular entiende que son municipios políticamente estratégicos porque vive más gente y le interesa más electoralmente".

"Pero esto de gobernar no va de que a ti te interese más para que la gente te vote, sino de que todo el mundo tengamos los mismos derechos y las mismas condiciones de vida dignas. Y como con el estado de la carretera, con todo, porque lo hemos visto con las universidades, con la educación, con la vivienda y especialmente con la sanidad", ha abundado.