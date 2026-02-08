El PSOE exige la convocatoria inmediata de un pleno extraordinario en la Diputación de Huelva por los daños del temporal

Bancada del Grupo Socialista en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Huelva ha registrado la solicitud para la celebración de un pleno extraordinario, amparándose en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución, "ante la necesidad de dar una respuesta institucional y económica" a los "graves daños" ocasionados por las recientes borrascas en la provincia.

Los diputados socialistas han tomado esta determinación ante la magnitud de los perjuicios económicos, sociales, agrícolas e infraestructurales que sufren los municipios onubenses tras el paso de los fenómenos climatológicos adversos, señala la formación socialista en una nota de prensa.

"No es momento de esperas ni de parches, es el momento de que la Diputación ejerza su liderazgo y proteja a nuestros pueblos*, han señalado desde el Grupo Socialista. En este sentido, la solicitud establece dos puntos clave en el orden del día "que buscan el compromiso unánime de la Corporación".

Por un lado, la declaración de 'Zona Gravemente Afectada', instar al Gobierno a que formalice esta declaración para la provincia de Huelva, permitiendo así el acceso a fondos de emergencia de Protección Civil. Y por otro, ayudas directas de la Diputación, exigir a la propia institución provincial "la adopción urgente de medidas y recursos extraordinarios" para la recuperación y compensación de los ayuntamientos afectados.

Desde el PSOE de Huelva han subrayado que la situación del campo, las infraestructuras locales y el medio ambiente onubense requieren un pronunciamiento institucional "de máximo nivel" y una "hoja de ruta clara" de apoyo económico "que no puede esperar a los tiempos ordinarios de la institución".