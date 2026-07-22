El PSOE de Hinojos (Huelva) exige explicaciones por la "falta de transparencia" en un proceso selectivo municipal

Ayuntamiento de Hinojos (Huelva). - PSOE DE HUELVA

HINOJOS (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos ha criticado una nueva actuación del equipo de Gobierno (PP) en relación con el proceso de selección de una plaza de educador social, una gestión que, a juicio de los socialistas, "vuelve a sembrar dudas sobre la transparencia con la que el Ayuntamiento desarrolla sus procedimientos de contratación".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE ha explicado que en la baremación del proceso selectivo un total de doce aspirantes obtuvieron la misma puntuación, "lo que obligaba a celebrar un sorteo público para resolver el empate".

Sin embargo, los socialistas han considerado "llamativo" que la resolución por la que se convocaba dicho sorteo estuviera "firmada el viernes, 17 de julio, a las 14,27 horas", pero "no fuera publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento hasta el domingo, 19 de julio, coincidiendo con la celebración del partido de la selección española, un momento en el que miles de personas tenían puesta su atención en ese evento".

Además, el sorteo fue fijado para el lunes siguiente, a las 8,30 horas en el Polideportivo Municipal, "dejando un margen muy reducido para que los aspirantes y cualquier vecino pudieran conocer la convocatoria y asistir".

Ante estos hechos, el PSOE de Hinojos ha preguntado "por qué esperar dos días para publicar una resolución que ya estaba firmada" y "por qué hacerlo precisamente un domingo y durante un acontecimiento que concentraba la atención de buena parte del país", además ha cuestionado "si se pretendía que el sorteo pasara desapercibido y se celebrara con la menor presencia posible de interesados y vecinos".

"La transparencia no consiste únicamente en cumplir formalmente con la publicación de una resolución. La verdadera transparencia exige que los procedimientos sean públicos, conocidos y desarrollados con todas las garantías de igualdad, publicidad y concurrencia para quienes participan en ellos", ha subrayado.

El PSOE de Hinojos ha lamentado que este episodio se sume a otras situaciones que han generado preocupación entre la ciudadanía sobre la gestión de los procesos de selección en el Ayuntamiento y reclama al equipo de Gobierno del PP que ofrezca explicaciones "claras" y "despeje cualquier duda sobre la limpieza de estos procedimientos". "Los vecinos de Hinojos merecen igualdad de oportunidades, procesos impecables y una administración que inspire confianza, no decisiones que alimenten la sospecha".