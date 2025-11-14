El PSOE de Huelva acusa a Moreno de "encubrir el pelotazo sanitario" y "perseguir a las afectadas por los cribados"

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas en el Hospital de Riotinto. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "encubrir un auténtico pelotazo sanitario y de perseguir a las mujeres afectadas por el escándalo de los cribados del cáncer de mama".

Así lo ha puesto de manifiesto en una nota reprochando, por un lado, el nombramiento del nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, "que cobra de las administraciones públicas y que trabaja para la privada, demostrando que con cada decisión que toma, el presidente andaluz se retrata, representa la privatización y tiene tatuado en la frente el pelotazo sanitario", ha dicho.

Y, por otro lado, ha criticado "la indignidad que supone que el PP insista en atacar a mujeres con cáncer que denunciaron y destaparon una situación gravísima e imperdonable, jamás conocida en la historia del sistema sanitario público andaluz. Una agresión que es hasta legal, porque el Gobierno del PP impone a la asociación Amama un requerimiento formal para obligarla a entregar los datos de las víctimas", ha señalado.

Para la parlamentaria onubense, "esto es vergonzoso e inaceptable porque el requerimiento constituye una forma de presión intolerable hacia mujeres que ya están atravesando una enfermedad durísima y que han tenido el coraje de denunciar lo que estaba ocurriendo dentro del SAS. Es parte de una política del miedo que intenta silenciar a quienes ponen voz al drama de la sanidad en Andalucía", añade.

Susana Rivas ha recriminado que, "lejos de resolver la crisis provocada, la Consejería de Salud sigue sin aportar respuestas claras ni todos los datos y, encima, exige que sean las propias mujeres las que informen de lo que está pasando dentro del sistema sanitario público, todo un disparate".

"Ya está bien. Estamos hablando de mujeres golpeadas por el cáncer, que necesitan una sanidad pública fuerte, ágil y sensible, y lo que reciben es persecución. Son mujeres de nuestra comunidad, mujeres de nuestra provincia, a quienes la sanidad andaluza, destrozada por el PP, no las atiende como necesitan y merecen, y han tenido el valor de destaparlo y, por ello, Moreno las persigue", ha denunciado Susana Rivas.

La parlamentaria andaluza ha acusado a Moreno y al PP de "gobernar sin alma" y les ha exigido que "dejen de perseguir a las mujeres que denuncian el desastre sanitario y que dejen de ocultarnos la verdad", advirtiendo de que "no van a callar".