El PSOE de Huelva acusa a Moreno de situación "insostenible" del Hospital Infanta Elena con 21 trabajadores afectados

El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía una solución "inmediata y definitiva" para la situación "insostenible" de la cafetería del Hospital Infanta Elena, cuya gestión privada ha derivado en una crisis laboral y de servicio que afecta a 21 trabajadores y a cientos de usuarios cada día.

Tal y como ha afirmado la formación en una nota, según Gaviño, "estamos comprobando que a los ciudadanos les salvan los servicios públicos", al tiempo que han asegurado que "la cafetería del Infanta Elena, aunque esté gestionada por una empresa privada, presta un servicio público esencial de cafetería y comidas a usuarios, familiares y personal del hospital".

En este sentido, el dirigente socialista ha precisado que la empresa concesionaria entró en concurso de acreedores en 2023 y que la Junta optó por una adjudicación "temporal" mientras elaboraba un nuevo pliego de licitación.

"No eligieron bien. La segunda empresa terminó de cargarse la cafetería" a través de "impagos al personal, impagos a proveedores, impagos a la Seguridad Social, con una deuda que asciende a 700.000 euros. Y ahí se les olvidó la importancia de este servicio y dejaron pasar más de un año sin sacar la licitación, engordando las deudas y el problema", ha afirmado Gavira.

Para Gaviño, "su solución temporal se convirtió en la condena definitiva por su dejadez". Según ha explicado, ha sido tras el registro de esta pregunta parlamentaria cuando el Gobierno andaluz "ha empezado a reaccionar".

"Ya se han reunido con la nueva adjudicataria, que ha huido ante esas deudas, y el lunes, por fin, se sentarán con los trabajadores. Es bueno que esta iniciativa les haya forzado a dialogar", ha concretado.

En esta línea, el portavoz socialista ha afeado que durante dos años la Junta "no ha mostrado ningún interés por las condiciones laborales de esos 21 trabajadores y trabajadoras, con una media de 20 años de servicio, que hoy están al borde del paro y se sienten abandonados por este Gobierno".

Asimismo, ha alertado de que la situación también afecta al personal sanitario y a los propios pacientes y familiares. "Han privado al hospital del servicio de comedor. Ahora solo hay comida para quien está de guardia y la tiene que elaborar la cocina central, la de los enfermos, que ya está saturada porque ha aumentado su carga de trabajo sin que haya aumentado el personal".

También, Gaviño ha criticado que, ante la falta de comedor, los profesionales sanitarios se ven obligados a comer en la biblioteca del hospital, "impidiendo que otros puedan estudiar o investigar". "Es una imagen que retrata la degradación de la sanidad pública en Huelva".

El parlamentario ha subrayado, además, el perjuicio a los familiares de pacientes, muchos de ellos procedentes de municipios situados a más de 45 minutos, que pasan días acompañando a sus seres queridos y que ahora "no tienen otra cafetería en cinco kilómetros a la redonda". "¿Qué les ofrece la Junta? Máquinas de vending y comida plastificada. Así demuestran lo poco que les importa la nutrición y la comodidad de quienes están atravesando momentos difíciles".

"Primero fue el Juan Ramón Jiménez, ahora el Infanta Elena. En su degradación de la sanidad pública, se han empeñado en que los hospitales de Huelva no tengan ni cafetería", ha criticado.

Al hilo de ello, Gaviño ha apostillado que la Junta presume del mayor presupuesto de la historia y ha señalado que "si pedían 15.000 millones de quita de deuda y se les ofrecen 19.000, si pedían 4.000 millones de financiación extra y se les ofrecen 5.800, acéptenlos y arreglen la situación de la cafetería del Infanta Elena y de esas 21 familias. Y de paso mejoren todo el sistema sanitario".

Por último, el portavoz socialista ha pedido al Gobierno andaluz que "deje de anunciar primeras piedras tras siete años de retrasos" en referencia al hospital Materno Infantil y ha reclamado hechos.