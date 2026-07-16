El PSOE de Huelva alerta de la "grave situación" del Infoca porque trabajan "cada vez con menos medios y menos personal"

Reunión del PSOE con el comité de empresad el Infoca. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha alertado de la "grave situación" por la que están atravesando los trabajadores del Infoca, ya que "tienen que derrotar a los incendios cada vez con menos medios y menos personal".

Así lo ha señalado Limón en rueda de prensa, tras la reunión mantenida el pasado viernes con el comité de empresa del Infoca en Huelva en la que, ha asegurado, le trasladaron "su grave situación", pero cuya rueda de prensa se suspendió por el incendio de Los Gallardos.

Precisamente, la socialista ha querido en primer lugar expresar su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de las 13 personas fallecidas en el incendio de Almería, toda vez que ha agradecido a los profesionales del Infoca, de la UME, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y "a todas las personas que se dejan la vida para proteger los pueblos, viviendas y el patrimonio natural".

En cuanto a la reunión con el comité de empresa, Limón ha aseverado que la "realidad" es que "mientras que ellos se están jugando la vida, el Gobierno de Moreno le está obligando a hacerlo cada vez con menos medios y, sobre todo, con menos personal". "Esto, como alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, lo he sufrido por mí misma el incendio que tuvimos y afectó también Villanueva de los Castillejos y Gibraleón", ha subrayado.

Por ello, la socialista ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, e "presumir" del Infoca "cuando lo que está haciendo es desmantelando entero por dentro". "La propaganda de la Junta de Andalucía está hablando de un dispositivo ejemplar, nuevo logo, nueva imagen, pero la realidad es que traslada lons profesionales es otra muy distinta".

Al respecto, la socialista se ha referido a "plantillas incompletas, faltas de efectivos, camiones que salen a veces con un solo efectivo, equipos infradotados, recursos insuficientes en plena campa de máximo riesgo y detalles tan simples como que una desbrozadora se rompe y no se arregla".

Además, ha asegurado que "no se trata simplemente de las condiciones laborales, aunque tienen un máxima de 14 horas, aunque la semana pasada habían echado hasta un máximo de 19 horas al día", sino que "se trata de seguridad", ya que están "incumpliendo la ley de protección y riesgos laborales", puesto que "están sin EPI y que cuando se les rompe algo tardan más de 15 días en reponerlo".

"Estamos hablando de la seguridad de quienes combaten los incendios, de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y de nuestros pueblos. Cuando un retén debería salir con siete profesionales, está saliendo solamente con tres, según nos contaban desde el Comité de empresa. Y no estamos hablando de un ahorro, sino de una gran irresponsabilidad política por parte de Moreno", ha aseverado.

Por todo ello, la socialista ha subrayado que el presidente de la Junta "ha recortado donde nunca debería haberlo hecho", ya que "un 14% de los agentes de extinción al inicio de campaña faltaban para rellenar las plantillas".

Además, ha criticado que "hablen de cambio climático, si cuando tienen que pactar se ponen una venda en los ojos y lo hacen con quienes precisamente no creen en él".

Por ello, ha insistido en que la provincia "debe de dar una lección al Partido Popular en la provincia" porque "le está dando la espalda a Huelva cuando toca protegerla".

"Lo vimos en el incendio de Villanueva de Los Castillejos, cuando le tuvimos que suplicar que llamaran a la UME. Lo hemos visto en el incendio de Almería, donde hemos pedido a Moreno que explique en sede parlamentaria los motivos del incendio, por qué se llama el 112 a las cuatro y media de la tarde y no se activa el nivel 1 hasta las siete y media de la tarde o lo hemos visto cuando el PP en la Diputación rechazó una moción para reforzar el Infoca".

Asimismo, la socialista ha defendido la "necesidad" de la prevención "adaptada al territorio", ya que "cada provincia es un mundo y no es lo mismo hacer una campaña en Huelva que en Almería o Granada". "Hay que limpiar los montes, medidas adecuadas y, sobre todo, una formación especializada para la ciudadanía, para los colegios, para el tejido asociativo, para que las personas, cuando acudan o tengan un incendio, de las características del incendio de Almería, que como sabéis era una zona donde era una especie de ratonera, sepan cómo tienen que actuar y salir ante el incendio", ha señalado.

Asimismo, ha incidido en que los profesionales "no necesitan homenaje cuando terminan la emergencia", sino "contratos, plantillas completas, vehículos, equipos de protección y, sobre todo, respeto", porque "los aplausos de Moreno no están apagando los incendios de la provincia de Huelva ni de Andalucía".

Por otro lado, la socialista ha subrayado que, según le han transmitido los profesionales, Huelva es "la peor provincia en cuanto a centros de trabajo", ya que "tienen naves que son tercermundistas". "Eso no existe en ninguna provincia de Andalucía, solamente en Huelva".

Así, la secretaria general que los incendios de Villanueva de los Castillejos y Almería "han servido para desmontar el discurso triunfalista de la Junta de Andalucía", porque "la realidad es la que cuentan los que estaban en el terreno jugándose la vida y que pedían a voces más recursos y no se lo daban".

PETICIONES DEL INFOCA

Ante todo esto, el PSOE ha exigido al PP, a tenor de las reivindicaciones de los profesionales, la "incorporación inmediata de todos los efectivos pendiente, una auditoría independiente del Infoca, para que se sepan las causas de los incendios y el trabajo que se ha ido realizando y las órdenes que se han ido dando en cada momento de los incendios".

También han pedido "una renovación urgente de los vehículos y equipos", porque "no pueden vender a bombo y platillo que han comprado cinco vehículos cuando verdaderamente existían 22 y se habían quedado con 19". "Eso no es comprar nuevos vehículos, eso es sustituir los que se habían estropeado".

Además, ha solicitado "cobertura del cien por ciento de las plantillas", porque en el incendio de Villanueva de los Castillejos "tuvieron que venir plantillas de Extremadura", por lo que, a su juicio, "se reconoce que no está completa".

Otras de las peticiones es una prevención forestal durante todo el año y el "fin de la precariedad laboral", porque los trabajadores están "sin conciliación y sin movilidad".

De este modo, la socialista ha insistido en que el presidente de la Junta está "abandonando a Andalucía" y "a los profesionales que se están jugando la vida mientras que están jugando con sus recursos".

"No vamos a dejar a los profesionales solos, quien abandona al Infoca, al final está abandonando a sus pueblos, y yo como alcaldesa no quiero abandonar a mi pueblo, ni a ningún pueblo de la provincia de Huelva, ni nuestro patrimonio natural, ni la seguridad de los onubenses. El PSOE, como me comprometí con ello, va a seguir denunciando cada reporte, cada plantilla incompleta y, sobre todo, cada decisión política que ponga en riesgo la vida de quienes cada verano se están jugando la suya para protegerla", ha concluido.