El PSOE de Huelva aplaude la aprobación de la moción sobre el Banco de España "pese al voto en contra del PP"

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este viernes la moción del Grupo Municipal Socialista que exige a la Junta de Andalucía la "recuperación inmediata" del proyecto del Museo Arqueológico en el edificio del Banco de España. La iniciativa ha contado con 14 votos a favor, frente a los 13 votos en contra del Partido Popular, incluida la alcaldesa Pilar Miranda, que "ha rechazado públicamente el proyecto que ella misma apoyó durante años".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha señalado que "se ha ganado una votación importante", pero, a su juicio, "lo más grave es lo perdido por el camino: la coherencia de una alcaldesa que antepone su partido a su ciudad".

En este sentido, Baluffo ha subrayado que "el PP y Pilar Miranda han votado en contra del mayor consenso cultural que ha tenido esta ciudad en décadas", una propuesta avalada por acuerdos plenarios, asociaciones culturales y miles de ciudadanos. "Lo que Pilar Miranda ha hecho es un ejercicio de deslealtad con Huelva. Ha traicionado lo que firmó, lo que defendió en manifestaciones, lo que exigió en ruedas de prensa. Ha votado en contra de su propia palabra", ha reprochado el portavoz del PSOE.

Por ello, desde el Grupo Socialista han insistido en que "no hay argumentos técnicos que respalden el cambio de ubicación del museo, sino una clara falta de voluntad política del Gobierno andaluz del PP". "El edificio del Banco de España es viable, céntrico, accesible y tiene más de 2.500 metros cuadrados. Decir ahora que no sirve es una excusa sin fundamento. Lo que ocurre es que ya no interesa cumplir con Huelva", ha advertido Baluffo, que ha recordado que mientras el Banco de España sigue cerrado, el patrimonio arqueológico de la ciudad "continúa oculto y sin espacio expositivo adecuado".

Finalmente, el portavoz socialista ha exigido a Pilar Miranda que "deje de actuar como portavoz de la Junta y empiece a ejercer como alcaldesa de Huelva". "Pilar Miranda y el PP han votado contra Huelva. Han votado contra su historia, contra su cultura y contra la palabra que dieron. La ciudad no va a olvidar este desprecio, y nosotros vamos a seguir luchando para que el Museo Arqueológico vuelva al lugar que siempre le ha correspondido: el Banco de España", ha añadido.

MARISMAS DEL ODIEL

El Grupo Municipal Socialista ha celebrado también la aprobación por unanimidad de su moción para exigir una "actuación urgente" en la barriada Marismas del Odiel, aunque ha lamentado que Pilar Miranda, "solo reconozca la realidad cuando no le queda más remedio, pero sigue sin mover un dedo para cambiarla".

En este sentido, la viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha señalado que "el PP lleva dos años ignorando a los vecinos, rechazando nuestros ruegos y dejando que el barrio se deteriore mientras prometen actuaciones que nunca llegan". "Que hoy hayan votado a favor demuestra que ya no pueden seguir negando el abandono, pero eso no significa que vayan a actuar", ha advertido Flores.

"Ya no basta con decir que se va a hacer algo, lo que hace falta es hacerlo. La situación de Marismas del Odiel es insostenible: calles destrozadas, solares convertidos en vertederos, riesgos de incendio y un problema sanitario evidente por culpa de la desidia municipal. La alcaldesa puede seguir haciéndose fotos en otros barrios, pero en Marismas del Odiel no queremos más postureo: queremos soluciones urgentes y reales", ha concluido la viceportavoz socialista.

Flores ha acusado además a la alcaldesa de "mentir descaradamente" al anunciar públicamente el derribo de los antiguos vestuarios del campo de fútbol, señalados por los propios vecinos como "un punto habitual de venta de drogas". Sobre ello, la socialista ha asegurado que "no se ha derribado por completo" y ha instado al equipo de Gobierno "a no jugar con la esperanza de un barrio que lleva décadas esperando soluciones".

PROTECCIÓN CIVIL

El Grupo Municipal Socialista ha criticado también la "actitud negacionista e irresponsable" del concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno Mateo, quien en el Pleno "ha negado la grave situación que atraviesa la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, a pesar de las protestas públicas de sus propios integrantes".

"Resulta insultante que mientras más de un centenar de voluntarios denuncian la falta de medios, la descoordinación interna y el abandono institucional, el señor Moreno Mateo pretenda hacer creer que todo funciona perfectamente. Es un desprecio absoluto a quienes dan su tiempo y su esfuerzo para protegernos", ha señalado el PSOE.

Desde el Grupo Socialista acusan al equipo de Gobierno del Partido Popular de "vivir en una burbuja propagandística, mientras los servicios esenciales de la ciudad se desmoronan por su dejadez". Los socialistas han exigido "menos soberbia y más soluciones" y han señalado que "la única ambulancia operativa no reúne las condiciones mínimas, que los voluntarios no tienen ropa adecuada y que la alcaldesa ni siquiera ha respondido a la solicitud de reunión planteada hace más de un mes".

"Negar la realidad no hará desaparecer el problema. Solo demuestra que este Gobierno municipal, además de incapaz, es profundamente insensible con quienes siempre están ahí cuando Huelva los necesita", ha sentenciado.