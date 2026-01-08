PSOE de Huelva asegura que "seguirá siendo la voz para frenar el desgobierno del PP" y reclama el "cambio" en Andalucía

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha asegurado este jueves que afronta este nuevo año con "el firme propósito de seguir siendo la voz que necesitan los ciudadanos para frenar las consecuencias del desgobierno del Partido Popular" en Andalucía, después de unas navidad de "malas decisiones", toda vez que ha reclamado la "necesidad" del "cambio" para que la Junta "vuelva a prestar los servicios necesarios que necesitan las andaluzas y los andaluces".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, quien ha asegurado que tienen "el firme propósito" este año de "seguir siendo la voz que necesitan los ciudadanos para que el Gobierno de Andalucía les escuche y entienda cuál es la realidad verdadera de las mujeres y hombres de Andalucía".

"Queremos seguir siendo la voz para frenar las consecuencias del desgobierno del Partido Popular, que muestra una y otra vez que no está gobernando para la gente, sino para sus propios intereses. Y tenemos el objetivo de gobernar Andalucía para que la Junta vuelva a prestar los servicios necesarios que necesitan los ciudadanos y sea un gobierno que de verdad apoye y acompañe y mejore la vida de todas las personas en Andalucía".

Así, Gaviño ha remarcado que antes las próximas elecciones andaluzas que se celebrarán este año, aunque sin fecha aún, los ciudadanos "deben decidir si quieren un gobierno enfrascado en su color de rosa, en su vida paralela, en su realidad irreal, dedicado a la frivolidad y no a la responsabilidad", o "si se quiere un gobierno que dé más servicios públicos, más derechos, que acompañe, que responda cuando se tienen problemas y que mejore la vida de los ciudadanos".

"Por eso yo creo que en esta línea los andaluces lo tienen claro: Hace falta un cambio en Andalucía. Los ocho años de Juanma Moreno ya han llegado a su fin y están agotados, mirando para otro lado y dedicándose a frivolidades", ha aseverado.

Al respecto, el socialista ha asegurado que este 2026 "va a traer un nuevo gobierno andaluz, dirigido por una persona que siempre ha trabajado y ha mejorado la vida de los andaluces, como María Jesús Montero, ya sea desde sus responsabilidades en Andalucía o ahora como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda". "Ese es el futuro que le espera a Andalucía, un gobierno con dedicación y eficacia para mejorar nuestra tierra", ha apostillado.

"BUENOS DESEOS PARA 2026"

Asimismo, el socialista ha deseado también para los onubenses que durante todo el 2026 "hay muchísima salud", pero que "sea una salud cuidada por la sanidad pública", en la que "siempre estamos haciendo hincapié, primero porque vemos que es un servicio fundamental y segundo porque vemos cómo está sufriendo nuestra sanidad pública".

Por otro lado, los socialistas también desean "una sociedad más justa" en la que los jóvenes de Huelva "puedan estudiar lo que deseen y hasta el máximo de sus posibilidades, si puede ser además en servicios de educación pública y sin tener en cuenta y sin importar la cuantía de las tarjetas de crédito de sus familias".

"Desearles a los onubenses también una sociedad más sensible, que se cuide con más cariño y mimo a nuestros mayores; que haya políticos que todos a una apuesten por mejorarles las pensiones a nuestros mayores y mejorar los servicios de cuidado de nuestros mayores y de todas las personas que necesiten ser atendidas. Desear que todos tengamos lo mismo, como por ejemplo un techo que nos sirva para resguardarnos del frío, del calor y de poder compartir con nuestros seres más queridos", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que tiene "un deseo muy especial", y es que en este 2026 "la clase política sea comprensiva, más solidaria, más respetuosa, más empática". "Sepamos debatir nuestras ideas respetando al que piensa diferente. Y con este respeto y esta empatía consigamos quitar de nuestra sociedad ese nivel de odio que se nos ha implantado, no solo a través de las redes sociales, sino a través de muchas ruedas de prensa y a través de muchos actos", ha apuntado.

NAVIDADES DE "MALAS DECISIONES"

Por otro lado, Gaviño ha realizado un balance de "las malas decisiones y la mala gestión del gobierno de Andalucía", que han hecho vivir, a su juicio, "unas malas navidades".

Al respecto, Gaviño ha incidido en que el gobierno andaluz está "desconectado de la realidad, viven en una realidad paralela que le impide ver cómo han pasado las navidades los ocho millones y medio de andaluces y de andaluzas".

Este gobierno andaluz en el mes de diciembre y en las fiestas navideñas, en opinión del socialista, "se ha olvidado de trabajar para los andaluces y para las andaluzas" y "se han dedicado exclusivamente a una materia, a ensalzar la imagen del presidente de la Junta, ya sea fortaleciendo las ventas de su libro o ya sea hablando de su papel como Baltasar en la Cabalgata de Reyes de la ciudad de Sevilla".

"Y mientras que Moreno se ha dedicado a hacer caja en las librerías y se pintaba la cara de negro, los andaluces hemos pasado unas navidades con una epidemia de gripe que no podía ser atendida en nuestros centros de salud porque estaban cerrados, y porque no había personal sanitario contratado para suplir al personal que estaba de vacaciones", ha lamentado.

Asimismo, el socialista también se ha referido que en estas navidades "cientos de mujeres andaluzas descubría que tenían cáncer porque no se les había notificado a tiempo el resultado de sus cribados de cáncer de mama". "Y ese era el regalo que veían que les dejaba Baltasar", ha apostillado.

"Mientras que Juanma Moreno ha estado el mes de diciembre y las navidades viviendo una vida color de rosa, cientos y miles de andaluces han vivido estos días en marrón, el color del barro que les ha dejado un temporal que ha azotado a muchas provincias andaluzas, sobre todo a Málaga, Cádiz y Huelva, y que les ha destrozado a los andaluces las viviendas y sus negocios. Y lamentablemente le ha quitado la vida a tres andaluces", ha lamentado.

Por ello, ha insistido en que "esto no se arregla lamentándolo con un tuit", sino que "requiere un gobierno implicado, que esté pendiente y poniendo soluciones". "Y es que el señor Moreno Bonilla, en estos días, se ha dedicado más a la frivolidad que a la responsabilidad y ha estado disfrutando mientras que miles de andaluces han estado sufriendo", ha enfatizado.

En este punto, Gaviño ha incidido en que la provincia de Huelva "no se ha librado", ya que "por todos es conocido las consecuencias que ha tenido el temporal en la costa onubense". "Pero es que además hemos vivido las Navidades sin poder ser atendidos por médicos porque, por ejemplo, seis centros de salud cerrados por la tarde de los siete que tenemos", ha abundado.

Por eso, el portavoz ha recordado que el PSOE va a pedir que el Gobierno de Andalucía comparezca "urgentemente" en el Parlamento para "dar explicaciones, que cuenten qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido su gestión en lo referido a este temporal y sus decisiones de cerrar centros de salud durante las Navidades a pesar de la epidemia de gripe o que cuenten cómo están afrontando la gestión de los cribados de cáncer de mama".