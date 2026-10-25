PSOE de Huelva celebra la prórroga hasta final de año de las ayudas al combustible para los sectores agrario y pesquero

La diputada nacional del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca - PSOE

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha celebrado la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 25/2026 de respuesta a la crisis de Oriente Medio, una norma promovida "que destina nuevos recursos públicos para blindar a los hogares y a las empresas ante el alza de los precios energéticos".

Según ha destacado la formación en un comunicado, entre las medidas más destacadas, María Luisa Faneca ha resaltado la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de las ayudas al combustible para el sector primario.

En concreto, el Gobierno inyectará 67 millones de euros más, repartidos en 52 millones para el sector agrario y 15 millones suplementarios para el sector pesquero, según el PSOE.

Faneca ha defendido que, "ante una crisis internacional que repercute directamente en los costes energéticos, el transporte y la producción de alimentos, es fundamental que las administraciones actúen para evitar que todo ese incremento recaiga sobre las familias, los autónomos y las empresas".