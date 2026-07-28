PSOE de Huelva critica que "la brutal subida de la tasa de residuos del PP golpea el bolsillo de familias y comercios"

Archivo - La diputada provincial por el PSOE Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha advertido que la ciudadanía de la provincia "ya está empezando a sufrir en sus propios bolsillos las consecuencias de la subida de la nueva tasa de recogida y tratamiento de residuos impuesta por el PP en la Diputación Provincial", una decisión que califica de "profundamente injusta, desproporcionada y puramente recaudatoria".

Según informa el PSOE en nota de prensa, Rosa Tirador ha asegurado que "vecinos y pequeños comerciantes se han dirigido a representantes socialistas para mostrar su indignación más absoluta al comprobar el importe de los recibos que están empezando a llegar". "Lo que el PP aprobó hace unos meses ya tiene su traducción en más carga económica para las familias y un auténtico mazazo para muchos pequeños negocios de nuestra provincia", ha añadido.

La diputada socialista ha recordado que la nueva ordenanza supone un incremento del 17,6% para las viviendas y que, en el caso de la cuota comercial, las subidas alcanzan el 144%.

Rosa Tirador ha señalado que "el PP intenta vender esta tasa como una obligación legal, pero lo que nadie les obligaba era a diseñarla de la forma más injusta posible". "El modelo aprobado por el equipo de Gobierno provincial incumple completamente el principio de 'quien contamina paga' que recogen la normativa europea, la Ley estatal de Residuos y la propia Ley andaluza de Economía Circular".

La socialista ha criticado que "esta tasa no distingue quién genera más residuos y quién hace un esfuerzo por reducirlos". "No premia el reciclaje, no incentiva la separación de residuos, no reconoce las buenas prácticas ambientales y tampoco protege a las familias con menos recursos. Lo único que hace es repartir el coste de manera indiscriminada y recaudar más dinero".

Rosa Tirador ha lamentado "especialmente" la situación que están viviendo muchos pequeños comercios. "Hay negocios que apenas generan residuos y, aun así, van a soportar incrementos absolutamente desproporcionados".

Asimismo, ha reprochado al PP que no haya incorporado ninguna medida de justicia social ni ambiental, "ya que no existen bonificaciones para familias vulnerables, ni para personas mayores con pensiones bajas, ni incentivos para quienes reciclan o reducen sus residuos".

"El PP ha convertido una tasa ambiental en un nuevo instrumento recaudatorio. Los vecinos ya están pagando las consecuencias de una decisión que advertimos que era profundamente injusta. Cuidar el medio ambiente nunca puede ser la excusa para vaciar el bolsillo de las familias y de nuestros pequeños negocios", ha aseverado.