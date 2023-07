El PSOE de Huelva critica la "guerra sucia de Miranda" para "tapar la incapacidad de su equipo de gobierno"

HUELVA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha tachado de "actitud escandalosa" la del Gobierno municipal de Pilar Miranda que "con apenas 15 días de recorrido, ya ha planteado cuál va ser su estrategia política", que según los socialistas será la de "la crispación, la mentira y vivir de la herencia que le hemos dejado durante los próximos años", según ha indicado en una nota.

En rueda de prensa, el portavoz del PSOE en el Consistorio, Francisco Baluffo, ha lamentado que "el camino que ha empezado a trazar la señora Miranda al frente del Ayuntamiento, es el de la deslealtad y la falta de responsabilidad institucional". "Ha tardado dos semanas en romper el clima de tranquilidad política que había en nuestra ciudad, con una política basada en la guerra sucia para tapar la incapacidad de un equipo de Gobierno inexperto y desorientado", ha subrayado.

"El estilo de Pilar Miranda es la crispación, el enfrentamiento y mentir para hacer política en el fango", ha dicho el portavoz del PSOE antes de añadir que "lo que hasta hace dos días eran sonrisas y fotos, se ha convertido en tiempo récord en sed de venganza a través de malas artes". "Más que gobernar, pareciera que a Pilar Miranda y Felipe Arias solo les interesa ajustar cuentas con quienes los echamos de este Ayuntamiento tras 20 años de un gobierno que dejaron a esta ciudad arruinada y casi sin vida", ha criticado.

Con respecto a las acusaciones de "caos económicos y derroche que ha vertido el PP", Francisco Baluffo ha asegurado que les "acusa con mentiras quien aprovechó el Puerto de Huelva para hacerse una campaña electoral con dinero público para llegar a este Ayuntamiento, que fue denunciada por Puertos del Estado", en referencia a la anterior presidenta de la institución y actual alcaldesa, Pilar Miranda.

"Lo que fue un derroche fueron los 278.853 euros que destinó a un mismo grupo de comunicación de esta provincia para actos, propaganda y publicidad, los 10.000 euros para aprender a hablar en público o los 8.000 euros para un profesor particular de inglés", ha remarcado.

Para el PSOE, el equipo de Gobierno del PP "está demostrando en solo 15 días, una incompetencia absoluta, falta de experiencia y de preparación para sacar adelante esta ciudad", afirmando que Pilar Miranda "es un bluf, una alcaldesa acostumbrada al marketing y a la propaganda pero no a la gestión" y ha solicitado al Gobierno municipal "que se ponga a trabajar para resolver problemas".

"FONDOS EUROPEOS PARA LAS OBRAS"

Por otro lado, Baluffo ha recordado que hace unos días advirtieron de que "se podrían perder fondos europeos ante la falta de gestión de este equipo de Gobierno sin bagaje ni experiencia", por lo que "tras la confirmación por parte del portavoz del PP, Felipe Arias, de que se van a perder los fondos del Mercado de San Sebastián", Baluffo ha insistido en que "si eso ocurre, el único responsable será este equipo de Gobierno que encabeza Pilar Miranda".

El socialista ha denunciado que el mercado de San Sebastián "se une a otras obras paralizadas tras la llegada del PP a la Junta de Andalucía como el Banco de España o el del edificio de Hacienda" y ha pedido al PP "que trabaje para licitar la obra de nuevo" y se ha ofrecido, "si ellos no saben o no son capaces", a "acompañarlos" para hablar con el ministerio encargado de la gestión de fondos europeos "para conseguir prórrogas siempre que el retraso no sea la incompetencia de este equipo de Gobierno".

El portavoz del PSOE ha indicado que durante sus ocho años de gobierno "se han captado más de 53 millones de euros en financiación externa para obras en la ciudad" y que, además, "en estos momentos, hay obras en marcha o a punto de comenzar por un valor de 25 millones de euros". "Esa es nuestra herencia y nuestra gestión de la que nos sentimos muy orgullosos", ha señalado.

Sobre el remanente de tesorería, el PSOE ha destacado que es "fruto de la buena gestión económica" de sus mandatos y que ha permitido "llegar al final de una legislatura con ocho millones de euros de saldo positivo que hemos invertido". El socialista ha explicado que esos fondos se han destinado a obras como el plan de asfaltado, la rehabilitación de la Plaza de La Merced, la nueva fuente de la Plaza de las Monjas o la reurbanización de la calle Palos, entre otras.

AUDITORÍA

Por otro lado, ante el anuncio de una auditoría interna en el Ayuntamiento, Francisco Baluffo ha declarado que con la gestión económica del PSOE "se pasó de la ruina al saneamiento", y que ahora están "muy vigilantes" para que este Ayuntamiento "no vuelva al derroche y a los impagos".

El socialista ha desgranado algunos datos económicos de los dos mandatos del PSOE, con cifras como "los 420 millones de euros de deuda global que dejó el PP, la reducción de la deuda financiera en 103 millones, el pago de 18 millones menos de los previsto en intereses gracias renegociar préstamos, los 40 millones de euros de deuda a proveedores y cinco millones de gastos no consignados de la anterior etapa, un periodo medio de pago de 28 días mientras el PP tardaba años en pagarle a algunas empresas, el rescate de las empresas públicas o el mayor presupuesto de la historia con 190 millones de euros para este año".