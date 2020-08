El PSOE de Huelva critica que la Junta "desatienda" a los ayuntamientos ante los casos de Covid-19

HUELVA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha remarcado este martes que alcaldes socialistas de la provincia han expresado "su malestar por la falta de información de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a las numerosas llamadas y peticiones solicitando información para sus municipios ante los casos de Covid-19". De hecho, ha criticado que la Delegación de Salud "desatienda" a los alcaldes en este sentido.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Márquez ha sostenido que "la unidad institucional y la coordinación entre administraciones son fundamentales para frenar la pandemia". "Los consistorios son colaboradores necesarios y esenciales en esta tarea y no pueden ser ninguneados", ha proseguido la socialista.

De este modo, ha indicado que "la única respuesta que han encontrado es el silencio, sin que hayan sido atendidos por la delegada territorial, Manuela Caro, ni por otro interlocutor en la Delegación".

Márquez ha pedido a la Junta que habilite los mecanismos para poder atender a estos regidores, puesto que "es lamentable que no se esté atendiendo a estos alcaldes y alcaldesas, no reciben datos, no hay interlocución con los responsables de la Delegación, porque bien están de vacaciones o los técnicos que han asumido las competencias no están autorizados a dar información".

"Lo cierto es que están totalmente desatendidos en sus reclamaciones para conocer todo lo relativo a la labor de información y prevención en sus municipios, máxime cuando se están produciendo determinados rebrotes y la población está muy preocupada", ha agregado.

"Los ayuntamientos no pueden aportar su colaboración en tareas de información, tranquilidad a la población, trabajos de higiene, desinfección y apoyo porque carecen de datos sobre los contagios que afectan a sus municipios", ha manifestado María Márquez.

María Márquez ha aseverado que los ayuntamientos tienen que conocer, de "primera mano y de manera institucional", si hay casos en sus localidades y saber cómo proceder ante esto, porque son la administración más cercana y a ella acuden los ciudadanos. Por ello, ha tachado de "inconcebible e inadmisible que absolutamente nadie en la Delegación Territorial de Salud en Huelva los atienda, pese a sus continuas y reiteradas llamadas".

"Los consistorios solo quieren colaborar con la Junta para poder actuar, pero no pueden hacerlo por esa falta de interés de la administración andaluza en trazar líneas de colaboración, lo que está provocando que cada vez que sale un dato se acumulan las llamadas a los ayuntamientos, los bulos empiezan a correr y los alcaldes no tienen información para controlar la situación", ha concluido.

Para la parlamentaria onubense, "la falta de transparencia de la Delegación territorial de Salud y Familias ya ha sido notoria en esta crisis del coronavirus, a lo que hay que añadir ahora esta desidia y falta de respeto al no atender a estos alcaldes y alcaldesas".

En su opinión, "durante todos estos meses de pandemia, los ayuntamientos han ido asumiendo tareas, a veces no enmarcadas en sus competencias, ante la emergencia sanitaria, sacando recursos de donde no los tenían para afrontar las situaciones que se han ido presentando en sus municipios, ya que ante cualquier problema, los vecinos y vecinas miran siempre a sus ayuntamientos buscando respuestas".

"La ciudadanía exige unidad y coordinación, y en ello estamos todos los socialistas, por lo que exigimos que estos regidores públicos sean atendidos por la Junta, porque son los que desde sus ayuntamientos están luchando desde el minuto uno de esta crisis contra el virus, con lealtad, colaboración institucional y atendiendo de primera mano a sus vecinos", ha concluido.