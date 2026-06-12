PSOE-Huelva destaca el trabajo del Infoca en el incendio y pide "dejar los complejos políticos" y ayudar a los vecinos"

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, junto a los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, y la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín. - PSOE DE HUELVA

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha destacado y agradecido este viernes el trabajo de los bomberos del Plan Infoca en el incendio forestal que se inició en pasado lunes en Villanueva de los Castillejos y que afectó a su municipio y al de Gibraleón, toda vez que ha señalado la "situación laboral preocupante" de estos trabajadores y ha pedido "dejar los complejos políticos" y los "protagonismos" y "no dejar de pedir recursos porque vayan a venir de otra administración".

Así lo ha manifestado Limón en declaraciones a los medio en la zona donde se había ubicado el Puesto de Mando Avanzado por el incendio forestal, que se encontraba en su municipio, junto al alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, y la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y ha subrayado que los políticos "lo único que tenemos que hacer es ayudar a los vecinos" porque "es la tarea más importante y más bonita de la política".

En este sentido, Limón ha enfatizado que "ahora nos queda un tiempo muy importante, que es el de seguir al lado de los vecinos, de no olvidarnos de ellos" y de "la reconstrucción". "Es el tiempo de estos tres alcaldes, de no soltarse de la mano pedir ayuda" y de "seguir con los pasos de declaración de Zona de Emergencia de Protección Civil" y, a partir de ahí, "darle una lección de vida a todo el mundo".

"El fuego no entiende de colores políticos, eso lo tenemos claro, por eso es importante la coordinación y es importante la ayuda, pero sí hay que tener una actitud proactiva porque si no el trabajo, la coordinación del 112 y de los profesionales, si no existe un compromiso detrás, se queda en saco roto. Creo que esa es la lección más importante que tenemos que aprender de este incendio y, sobre todo, aprender de los errores y seguir trabajando en la prevención, que es fundamental, seguir de la mano y seguir luchando por no dejar a nadie atrás, a ningún empresario, a ningún ganadero, a ningún agricultor y que las administraciones estemos ahí, al lado de ellos", ha dicho.

Así, la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre ha expresado su "cariño" y "solidaridad" a los vecinos, familias, empresarios, agricultores y ganaderos afectados, que "han perdido parte de su vida, de trabajo", y "para muchos de ellos es su principal fuente económica, económica", con lo cual es "muy importante que sientan el cariño, el apoyo y la solidaridad de estos tres alcaldes".

Limón ha incidido en que "lo que reconforta" es que "no ha habido víctimas humanas" y que "eso ha sido posible porque hemos tenido unos vecinos que se han portado maravillosamente y porque tenemos unos profesionales de diez, que han arriesgado su vida por defender la vida de los demás. Y esto al final nos lleva a estar hoy aquí y también contar lo que durante tantas horas hemos vivido".

Así, Limón ha relatado que los primeros tres días fueron "horas sin descanso" y en los que "se ven muchas cosas". "Hemos visto la cara de los bomberos del Infoca negra cuando ven a solicitarnos una botellita de agua o un café Hemos visto las lágrimas de impotencia de muchos vecinos que se acercaban a pedirnos ayuda y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado coordinando todo a la perfección y al pie de cañón, ayudando a marcar las directrices de esos vecinos. Y sobre todo el 112 que ha hecho una coordinación maravillosa para hoy no lamentar una desgracia mayor, y aún así han sido 5.086 hectáreas las que se han quemado", ha remarcado.

SITUACIÓN "CATASTRÓFICA DE BOMBEROS"

De otro lado, Limón ha lamentado la "situación bastante catastrófica, de muchísima incertidumbre y sobre todo una situación laboral muy preocupante de los bomberos del Plan Infoca" que, según ha explicado, les han pedido "entre lágrimas cuando se iban" que "no se olvidaran del fuego" "Porque si olvidáis del fuego también olvidáis de nosotros, de nuestra situación. El fuego pasará, la llave se irá, pero nosotros seguimos aquí", ha señalado.

"A 11 de junio nos ha salido la convocatoria para contratar a los nuevos efectivos. Hemos estado ahí trabajando, jugándonos nuestras vidas sin completar los retenes. Y eso lo tenéis que contar, eso vosotros tenéis que ayudar, tenéis que ser nuestra voz y tenéis que contarlo. Por eso digo, la vida, la política, es contar y escuchar a los demás, y eso hemos hecho nosotros, escuchar a los bomberos de la Infoca cada día, desde los ayuntamientos, desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno de España", ha apuntado.

Limón ha afirmado que los tres alcaldes, y ella además como secretaria general del PSOE, se han comprometido a que "mientras que tengan fuerzas y voz, estará poniéndole esa voz también a los problemas de los vecinos y, sobre todo, en este caso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los bomberos del Infoca", toda vez que ha insistido en que estos últimos les han pedido "expresamente" que manifestaran "las deficiencias en materia laboral que están sufriendo a lo largo de este incendio, que estamos ya 11 de junio y el día 1 de junio tienen que tener todo a disposición".

"De hecho, les faltan las lavanderías, porque tienen una ropa que cuando se ensucia tienen que llevarla a la lavandería, porque viene con material altamente peligroso, y eso no se puede lavar en una lavadora normal de casa y ni siquiera eso está activo", ha lamentado.

Así las cosas, ha destacado que por su parte hay "mano tendida, colaboración absoluta", al tiempo que considera que "debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos para mirar a los demás y seguir ayudando".

AFECCIÓN A FINCAS

De otro lado, la alcaldesa de San Bartolomé ha indicado que los tres alcaldes han pedido este viernes en una reunión con los vecinos que "hagan la valoración" de los daños y que desde los ayuntamientos, "aunque no se cree un oficina como tal, si estamos abiertos a que nos hagan llegar el número de hectáreas que tienen por cada vecino, el número de daños que tienen, materiales, de cabezas de ganado" y que ellos "se han comprometido a entregar".

"Porque es una parte muy importante a la hora de realizar la declaración gravemente afectada" ya que "es lo que nos pedirá después la subdelegación a nosotros, a los ayuntamientos, tener contabilizado todos esos daños, todos esos riesgos y todas esas personas o determinadas empresas que ahora mismo se van a quedar en una situación complicada, dado que su medio de vida ha desaparecido", ha señalado.

Finalmente, el alcalde de Villanueva de los Castillejos ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos sobre el inicio del incendio y ha explicado que "fue accidental" y "no ha sido intencionado", por si "algunas personas pudieran tener miedo a que haya alguien o algunas personas que se estén dedicando a meter fuego por la zona". "Pero que sepan que fue accidental, que no fue de una manera intencionada", ha remarcado.