El PSOE de Huelva elevará a la Comisión de Seguimiento Contra el Transfuguismo la marcha de Albillo

Archivo - El secretario general del PSOE de Huelva capital y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, en una imagen de archivo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva elevará a la Comisión de Seguimiento del Pacto Contra el Transfugismo la marcha de Luis Albillo del partido municipal del que hasta ahora era concejal --y tras lo que pasará al grupo de no adscritos-- para que "valoren si estos hechos se acogen a la figura del transfugismo y así esta comisión lo determine y se apliquen todas las medidas oportunas", toda vez que estarán "muy atentos".

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa el secretario general del PSOE de Huelva capital y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, donde ha señalado que quería situar su intervención "en el entorno de la calidad democrática de las instituciones y de la ética en la política". Al respecto, ha manifestado que la política "solo tiene sentido cuando se ejerce con lealtad a los compromisos adquiridos y con respeto a la voluntad de los ciudadanos".

"La buena política es la que se construye desde los proyectos colectivos, desde la ética pública y desde la defensa de la democracia", ha dicho antes de añadir que, "por eso, todos los demócratas debemos ser especialmente claros y firmes frente a las prácticas que se alejan de estos principios y que pueden suponer una alteración de los resultados expresados en las urnas por los ciudadanos. Prácticas que afectan a todos los partidos políticos y que erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

El líder de los socialistas onubenses ha subrayado que la democracia "no se basa solo en votar cada cuatro años", sino también en "el respeto a la voluntad popular que se expresa en las urnas, a los proyectos colectivos y en el respeto a las siglas por las que alguien concurre a unas elecciones", por lo que ha vuelto a pedir a Luis Albillo que entregue su acta.

"Consideramos coherente con el mandato democrático expresado por la ciudadanía entregar el acta de concejal una vez que dejas de coincidir con los planteamientos del partido que te llevo en sus listas" y cree que se trata de "respetar la voluntad de miles de ciudadanos que votaron por el Partido Socialista en las pasadas elecciones municipales de 2023".

CAUSA DE EXPULSIÓN

En este sentido, Gaviño ha señalado que los Estatutos del PSOE son "claros" en el caso de "no producirse la entrega del acta al partido" por parte, en este caso de Luis Albillo, explicando que se recoge como "una causa de expulsión" de la formación. En este punto, ha explicado que la Ejecutiva municipal del PSOE de la Capital se reunió este lunes por la tarde para trata este hecho y decidió, "por unanimidad" aplicar los estatutos del partido.

"En España todos los partidos reaccionaron ante casos como este y firmaron un pacto de Estado contra el Transfugismo, contra prácticas políticas indeseables. Fue firmado por la mayoría de las fuerzas políticas y en su actualización de noviembre de 2020, este pacto definía a los tránsfugas por primera vez", ha dicho antes de leer textualmente que este pacto definía el transfuguismo como "el representante público que traiciona al partido político que le presentó a las elecciones y lo abandona o se aparta del criterio fijado por sus órganos competentes".

"VIGILANTES"

Por todo ello, Gaviño ha enfatizado que desde el PSOE estarán "vigilantes" para que "esta situación no se convierta en una nueva forma de conseguir la mayoría absoluta por parte del Partido Popular de la alcaldesa, Pilar Miranda". "Una mayoría absoluta que no consiguió en las urnas que acordó después con Vox para tenerla y que hoy, según las palabras ayer del portavoz podría ser una nueva forma de contar con una mayor absoluta garantizada en el Pleno".

"Sería muy grave que el Partido Popular gobernando en el Ayuntamiento de Huelva haya hecho una jugada para conseguir la mayoría absoluta a través del transfugismo. Se pronunciarán los órganos oportunos", ha remarcado antes de añadir que el PP "es firmante del pacto antitranfugismo y, sin embargo, vemos cómo ante los hechos que han ocurrido dieron una rueda de prensa en la que salieron a celebrar el hecho de que un concejal se llevara su acta de su partido para ser un concejal no adscrito".

Al respecto, ha dicho que "los demócratas no celebran el transfugismo. Lo condenan, siempre y en todo caso, les beneficie o no" porque "no es una práctica que aceptemos". "El transfugismo es una traición a las urnas y a los vecinos y quien lo aplaude o quien lo utiliza políticamente, además de convertirse en un mal demócrata, también se convierte en cómplice del transfugismo", ha lamentado.

En este punto, ha criticado que "el portavoz de Miranda demostró que al PP de Huelva no solo le falta ética política, sino que parecía que anunciaba algún beneficio propio que estaremos por ver en los próximos meses". "No es la primera vez que el Partido Popular actúa de esta forma en esta ciudad y, por eso, estaremos muy atentos".

"Los vecinos de Huelva nos piden que estemos pendientes de sus necesidades, de sus intereses, de sus problemas. Y eso es lo que vamos a hacer, estar pendientes de ellos y de la mala gestión que está haciendo el actual equipo de gobierno. Porque a los vecinos de Huelva sí les afecta que se hayan subido en tres años todos los impuestos municipales, todos, sin excepción. Huelva está paralizada con proyectos que vendieron al principio de este mandato en las anteriores elecciones municipales y al día de hoy no han hecho nada de esos proyectos. Lo único que han hecho es vender como propia la gestión del anterior equipo de gobierno encabezado por Gabriel Cruz", ha señalado.

MENSAJE PARA LOS CIUDADANOS

Finalmente, el líder de los socialistas onubenses se ha dirigido a los ciudadanos y las personas que votaron al PSOE en las elecciones municipales de 2023, afirmando que su intención de voto "sigue teniendo la misma voz en el Partido Socialista para defender los intereses" en los que creen esas personas y "para defender las ideas" que inspiran a los socialistas y por las que "apostaron" en las urnas sus votantes.

"Y vamos a seguir haciéndolo. El Partido Socialista está formado por cientos de militantes y por miles de personas que comparten nuestras ideas y nuestra forma de ver la vida y la ciudad de Huelva. Esas personas que no nos entendieron entonces pueden comprobar la trayectoria, la verdad, y pueden sumarse a este proyecto. Un proyecto que crece continuamente, que ilusiona y que vamos a trasladarles a todos ellos para hacerles ver que somos buen recaudo de su confianza. Vamos a seguir trabajando ahora con más fuerza para Huelva y para los ciudadanos de Huelva", ha concluido.